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Полесье - ЛНЗ. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

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Полесье - ЛНЗ: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 1.03.2024 ⋊ УПЛ на UA-Футбол

Полесье - ЛНЗ. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

ФК "Полісся" / Автор невідомий

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Подопечные Юрия Калитвинцева и Олега Дулуба начали весеннюю часть чемпионата не лучшим образом, потеряв очки в предыдущем туре. "Полесье" на выезде расписало ничью с львовским "Рухом" (1:1), а ЛНЗ в Ковалевке разгромно уступил в матче с криворожским "Кривбассом"

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"Волки" не могут победить в рамках украинского первенства аж с начала ноября. Последний триумф житомирян в рамках УПЛ датируется 11-м числом ноября. Тогда "Полесье" на центральном городском стадионе в Житомире переиграло харьковский "Металлист 1925" (2:1). Сейчас команда Калитвинцева занимает 3-е место в турнирной таблице, имея в своем активе 33 очка.

В свою очередь черкасский коллектив показывает разные результаты с определенной периодичностью. У команды белорусского наставника 10-е место и 20 баллов.

Матч 19-го тура УПЛ сезона 2023/24 "Полесье" - ЛНЗ состоится в понедельник, 1-го марта 2024-го года, в 18:00.

Смотреть трансляцию матча можно на новосозданном канале УПЛ ТВ - он доступен у большинства операторов и на большинстве ОТТ-платформ (Киевстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTv, VOLIA, sweet.tv и т.д.).

Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>

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Полесье (Житомир) Где смотреть футбол ЛНЗ (Черкассы)
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