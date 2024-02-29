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"Впервые об этом слышу", - Болбат открестился от Черноморца
Хавбек остается в статусе свободного агента
Полузащитник Сергей Болбат прокомментировал слухи о своем якобы подписании контракта с "Черноморцем".
Напомним, что хавбек зимой покинул "Колос", в то время как СМИ активно его отправляли в одесский клуб.
– Если честно, то впервые об этом слышу, – с улыбкой сказал Болбат. – Странно… Даже не знаю, кто все это написал. Я не в "Черноморце". В каком я сейчас статусе? На сегодняшний день – свободный агент.
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Источник:sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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alex.belogubko (одесса)
01.03.2024 в 00:48
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