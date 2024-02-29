"Впервые об этом слышу", - Болбат открестился от Черноморца

Полузащитник Сергей Болбат прокомментировал слухи о своем якобы подписании контракта с "Черноморцем".

Напомним, что хавбек зимой покинул "Колос", в то время как СМИ активно его отправляли в одесский клуб.

– Если честно, то впервые об этом слышу, – с улыбкой сказал Болбат. – Странно… Даже не знаю, кто все это написал. Я не в "Черноморце". В каком я сейчас статусе? На сегодняшний день – свободный агент.