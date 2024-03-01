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Шахтер до сих пор не рассчитался с Аяксом за два трансфера
Известна сумма задолженности донецкого клуба
Фото: ФК Шахтар Донецьк
"Шахтер" все еще должен "Аяксу" за трансфер двух игроков - Лассины Траоре и Давида Нереса. По информации Voetbal4U, дончане задолжал нидерландскому клубу 6,8 милллионов евро.
Отмечается, что ввиду различных факторов, ключевым из которых является российско-украинская война, на данный момент в "Аяксе" с высокой степенью уверенности не могут определить уровень кредитного риска по требованиям к "Шахтеру".
При этом "Аякс" не считает эти долги безнадежными - клуб готов подождать, чтобы получить свои деньги.
Напомним, Лассина Траоре присоединился к "Шахтеру" летом 2021 (за 10 млн евро), а Давид Нерес - в январе 2022 года (за 12 миллионов евро).
Траоре и по сей день является игроком "горняков", а вот Нереса дончане еще летом 2022 года продали в "Бенфику" за 15,3 млн евро.
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