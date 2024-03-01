Верес проведет спарринг с клубом Второй лиги

Десятидневную паузу между матчами чемпионата УПЛ с киевским "Динамо" и одесским "Черноморцем" ровенский "Верес" заполнит контрольной игрой с клубом Второй лиги - "ЮКСА" (Киев).

Этот поединок состоится на стадионе "Авангард" в Ровно во вторник, 12-го марта. Время начала уточняется. Как сообщает пресс-служба ровенчан, эта товарищеская игра должна пройти при присутствии болельщиков на трибунах.

Напомним, матч "Верес" - "Динамо" состоится 7 марта, а встреча "Черноморец" - "Вереса" запланирована на 17-е число.