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Верес проведет спарринг с клубом Второй лиги
Товарищеская игра, вероятно, пройдет с болельщиками
Фото: НК Верес
Десятидневную паузу между матчами чемпионата УПЛ с киевским "Динамо" и одесским "Черноморцем" ровенский "Верес" заполнит контрольной игрой с клубом Второй лиги - "ЮКСА" (Киев).
Этот поединок состоится на стадионе "Авангард" в Ровно во вторник, 12-го марта. Время начала уточняется. Как сообщает пресс-служба ровенчан, эта товарищеская игра должна пройти при присутствии болельщиков на трибунах.
Напомним, матч "Верес" - "Динамо" состоится 7 марта, а встреча "Черноморец" - "Вереса" запланирована на 17-е число.
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