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Уже успел забить гол. Марадона находится на просмотре в клубе Второй лиги

Вторая лига

ФК "ЮКСА" ведет активную работу по усилению состава

Уже успел забить гол. Марадона находится на просмотре в клубе Второй лиги

Фото: ФК ЮКСА

Новина українською

ФК "ЮКСА" ведет активную работу по усилению состава. В расположении представителя Второй лиги пребывают три потенциальных новичка.

Один из них опорный полузащитник Андрей Киреев, который в начале января покинул "Кремень". Два других иностранца - Фого и Марадона.

Игроки уже приняли участие в контрольных матчах команды. По одному голу забили Киреев и Марадона - они отличились в спарринге с юношеской командой луганской "Зари" U-19 (3:1).

Сейчас ФК "ЮКСА" занимает второе место во Второй лиге, набрав 40 очков.

Напомним, ранее главный тренер ФК "ЮКСА" Николай Цымбал анонсировал приезд нескольких бразильских футболистов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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