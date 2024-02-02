Тренер ФК ЮКСА: К нам приедут на просмотр еще двое бразильцев

В тренировочном лагере ФК "ЮКСА" должны появиться на просмотре два бразильских игрока. За эту команду уже выступают три латиноамериканца.

Главный тренер второлигового клуба Николай Цымбал рассказал, почему в селекционной работе ставка сделана именно на бразильцев.

"Потому что те латиноамериканцы, которые уже защищают цвета нашего клуба, полностью оправдали надежду. В частности, Матеус является одним из лучших бомбардиров Второй лиги. Еще двух их соотечественников приглашаем для усиления конкуренции. Ведь в соревнованиях под эгидой ПФЛ в каждой команде на поле имеют право находиться не больше трех иностранцев. Не исключено, что по завершении сезона кого-то из наших легионеров захотят видеть у себя более именитые команды. Их будет кому заменить. Пока мы подписали экс-защитника национальной сборной Украины Евгения Селина и нападающего Адеринсолу Эсеолу, хорошо проявившего себя даже за границей. Уверен, что весной они нам помогут. В свою очередь, больше не будут выступать за ФК "ЮКСА" Назарий Пастернак, Сергей Козак, Олег Кос, Эрик Бейер, Илья Цуркан. Будем стараться укрепить ряды еще тремя-четырьмя новичками. Будем настраивать подопечных побеждать в каждом матче", - сказал Цымбал.

Сейчас ФК "ЮКСА" занимает второе место во Второй лиге, набрав 40 очков.