Тренер Полесья: Сейчас Денису Бойко тяжело, но никто не высказывает претензий в его сторону

Помощник главного тренера "Полесья" Владимир Кныш подвел итог матча 19-го тура УПЛ с ЛНЗ (0:1).

Фортюне выглядел неплохо в первой половине игры, брал на себя, обострял комбинации. Пытался тактические и комбинационные атаки превратить в быстрые, несущие опасность у ворот соперника. Брал игру на себя, но тоже немного не хватало концовки.

“Очень тяжелый матч выдался, от штрафной до штрафной, но мало голевых и острых моментов как у одних, так и у других ворот. Не хватало последней передачи, не хватало взаимопонимания футболистам, находившимся сегодня на поле. Но в такой связке они играют впервые.

Когда произошла замена Назаренко, оставалось 20 минут и мы действительно хотели освежить игру за счет того, что Назаренко выходил по своей позиции. Казак выглядел хорошо, через него шла игра и мы выпускали людей, которые, как мы надеялись, освежат. И когда вышел Назаренко, то пошла острота. Но не хватало завершения. Ндукве для его первой игры показал достаточно неплохой уровень, но это все до штрафной. Хотелось бы, чтобы опасность от наших игроков была в штрафной соперника, а не до штрафной. Поэтому можно сказать, что из полумоментов мы не извлекли все.

Но сейчас мы не будем махать шашками, мы все подробно разберем и будем разбираться уже по фактам, а не эмоциям. Сейчас я думаю Денису Бойко тяжело, но никто не высказывает претензий в его сторону. Это футбол и бывает со всеми. Сегодня была ошибка, я считаю, что он опытный игрок, стержневой игрок, который сто раз еще исправит. Это забудется, а результат будет хороший”, — сказал Кныш.