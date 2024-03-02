"Это уже слишком": Шаран прокомментировал использование детектора лжи для судей

Бывший главный тренер "Александрии", "Миная" и других украинских клубов Владимир Шаран прокомментировал недавние нововведения контроля судейского корпуса в Украине.

“ — Система жребия у судей. Никто не знает из представителей клубов, какой арбитр будет обслуживать их матч. Такое нововведение нормально для нашего футбола?

— Это верное решение. Я общался с Олегом Лужным, все это знаю. Основную задачу сделать так, чтобы не было досадных ошибок, которые были, к большому сожалению, в 2023 году. Особенно против "Миная". Так что это очень важный шаг.

Ну и судейство в этом туре мне понравилось. Разве в игре "Днепр-1" – "Минай" было очень много остановок. А в других матчах, которые я смотрел, судьи давали играть. У нас не столь большие скорости, что много нарушений. Это совсем другая картинка, как в топовых чемпионатах. Когда ты смотришь, особенно чемпионат Англии, понимаешь, что скорость футбола совсем другая. Да и поля другие. А если рефери будет свистеть легкий фол, какой-то толчок в спинку, чуть-чуть и игрок падает, кричит и рефери останавливает сразу матч, то это не правильно. Надо давать играть, поэтому некоторые матчи УПЛ мне очень понравились. В плане судейства.

— По вашему мнению, лучше молодые арбитры будут судить ключевые матчи тура и набирать опыт, чем уже привычные лица видеть?

— У нас нет другого выхода. Мы не можем только опытных ставить. Молодые тогда только и будут судить низшие лиги. Надо всем давать шанс. Но главное, чтобы не было грубых ошибок. Но если уж есть VAR на каждом поединке, то это, конечно, гораздо легче.

А так мелкие ошибки будут, все ошибаются. Не ошибается только тот, кто ничего не делает. Будут и у опытных ошибки, будут они и у молодых судей. Если мы доверяем молодым футболистам, то и нужно доверять молодым арбитрам. Может измениться у них взгляд на футбол. Посмотрим, сейчас будет уже строже. Приказывать будут серьезно, потому в этом плане это только плюс.

— Говорили о детекторе лжи для рефери. Даже Екатерина Монзуль об этом говорила. Как к такому относиться?

— Ну, это уж слишком, простите меня. Это уже контроль. Давайте и футболистов тогда проверять тренеров команд. Будем приезжать часа три до игры и проходить все детекторы лжи. Так что нет, это уж слишком грубо, я считаю. Человеческий фактор все равно будет присутствовать. Ошибка какая-нибудь тай будет. От этого никуда не денешься.

Но там есть подстраховка VAR. Важно, чтобы там сидели не молодые, а более опытные арбитры. В этом плане, чтобы центральному могли помочь, подсказать. А если опытный сидит на VAR и говорит молодому центральному, чтобы тот шел смотреть монитор, а главный уже принял решение, то так и будет. Разве если ошибся точно, тогда надо посмотреть и удостовериться. Всякие случаи были, и я это знаю. И у опытных, и у молодых. И у Екатерины Монзуль такое было. Но давайте уж пропустим этот момент. Скажу так: зависит многое от людей на VAR тоже”, - сказал Шаран.