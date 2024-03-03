Оболонь – Днепр-1. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Киевляне с октября 2023 не могут выиграть в УПЛ и прервать эту серию против "Днепра-1" будет очень непросто. Подопечные Юрия Максимова постараются реабилитироваться за потерянные очки в прошлом туре. Отметим, что в первом круге победили именно "пивовары".

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УПЛ. Девятнадцатый тур. 03.03.2024

Киев. "Оболонь-Арена"

Арбитр - Игорь Пасхал

"Оболонь" 13:00 "Днепр-1"

Видеотрансляция – УПЛ-ТВ

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