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Оболонь – Днепр-1. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига
Обновлено

Оболонь - Днепр-1: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 03.03.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Оболонь – Днепр-1. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото: СК Дніпро-1

Новина українською

Киевляне с октября 2023 не могут выиграть в УПЛ и прервать эту серию против "Днепра-1" будет очень непросто. Подопечные Юрия Максимова постараются реабилитироваться за потерянные очки в прошлом туре. Отметим, что в первом круге победили именно "пивовары".

  • Усі найяскравіші моменти матчу в режимі Live у Telegram UA-Football

УПЛ. Девятнадцатый тур. 03.03.2024
Киев. "Оболонь-Арена"

Арбитр - Игорь Пасхал

"Оболонь" 13:00 "Днепр-1"

Видеотрансляция – УПЛ-ТВ

Для просмотра нужно пройти по ссылке. Трансляция доступна бесплатно

Видеотрансляция матча доступна по ссылке >>>

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
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