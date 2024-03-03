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Оболонь – Днепр-1. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Оболонь - Днепр-1: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 03.03.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: СК Дніпро-1
Киевляне с октября 2023 не могут выиграть в УПЛ и прервать эту серию против "Днепра-1" будет очень непросто. Подопечные Юрия Максимова постараются реабилитироваться за потерянные очки в прошлом туре. Отметим, что в первом круге победили именно "пивовары".
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УПЛ. Девятнадцатый тур. 03.03.2024
Киев. "Оболонь-Арена"
Арбитр - Игорь Пасхал
Видеотрансляция – УПЛ-ТВ
Для просмотра нужно пройти по ссылке. Трансляция доступна бесплатно
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
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