Оболонь – Днепр-1. Анонс и прогноз матча УПЛ на 03.03.2024

Обе команды начали весеннюю часть сезона с одинаковым счетом 1:1 . Подопечные Максимова потеряли драгоценные очки с "Минаем", а "Оболонь" упустила победу в противостоянии с "Черноморцем". У гостей теперь нет права на ошибку, если хотят побороться за чемпионство.

19-й тур УПЛ сезона 2023/24

03.03.2024. Киев, "Оболонь-Арена"

Арбитр: Игорь Пасхал

"Оболонь" 13:00 "Днепр-1"

Видеотрансляция: УПЛ ТВ

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Новости "Оболони"

Киевляне в прошлом туре в противостоянии с "Черноморцем" прогнозировано больше играли вторым номером, но именно они должны были побеждать, поскольку имели существенное преимущество по ударам и моментам. Футболисты "Оболони" накрывали "моряков" сразу после приема и заставляли оппонентов ошибаться. Однако, над завершением атаки "пивоварам" еще стоит немало работать, ведь из двадцати ударов всего один стал результативным. Следует отметить качественную подготовку к первому официальному матчу тренерским штабом "Оболони". Киевляне обыграли своего соперника абсолютно во всех аспектах, но выиграть так и не смогли.

Четырнадцатая команда УПЛ не может выиграть в чемпионате уже с октября 2023 года. После победы над "Металлистом 1925" "пивовары" за семь матчей набрали всего три зачетных пункта. Безусловно, подобные результаты не могут удовлетворять руководство клуба. Что касается новичков, то в прошлом туре за киевлян дебютировали Максим Грисьо и Олег Вишневский.

Ориентировочный состав "Оболони": Кичак, Прокопенко, Лукьянчук, Вовкун, Карась, Мединский, Косовский, Мороз, Черненко, Тарануха, Краснопир

Новости "Днепра-1"

Подопечные Максимова никак не могут быть удовлетворены стартом весенней части сезона. Днепряне играли первым номером против "Миная", но с конструктивом у них испытывались проблемы. К тому же, ужгородцы очень неплохо выходили из защиты в атаку и создали немало проблем второй команде чемпионата. Тренерский штаб "Днепра-1" из-за кадровых проблем вынужден был менять игроков позициями. Кравец был переведен в центр обороны, а слева в защиту опустился Мирошниченко. На левый фланг полузащиты вышел арендованный у "Шахтера" Очеретько.

Во второй половине встречи давление днепрян увеличивалось, но затолкать мяч в ворота из игры хозяевам так и не удалось. Если у Филиппова игра не идет, то кто будет забивать в "Днепре-1"? Это может быть проблемой для команды в дальнейшем. Выбор форвардов у Максимова не так уж велик.

Ориентировочный состав "Днепра-1": Волынец, Адамюк, Сваток, Сарапий, Кравец, Мирошниченко, Бабенко, Пихаленок, Рубчинский, Гуцуляк, Филиппов

"Оболонь" – "Днепр-1". Последние матчи команд

Пять матчей "Днепра-1"

"Днепр-1" - "Минай" 1:1

"Днепр-1" – "Ракув" (Польша) 1:4

"Днепр-1" – "Дечич" (Черногория) 2:0

"Днепр-1" – "Аркадаг" (Туркменистан) 1:0

"Днепр-1" – РФШ (Латвия) 2:1

Последние матчи "Оболони"

"Оболонь" – "Черноморец" 1:1

"Оболонь" – "ЮКСА" 1:0

"Оболонь" – "Кеге" 1:1

"Оболонь" - "Шкупи" 1:1

"Оболонь" – "Ахал" 3:1

Цифры и факты

Безвыигрышная серия "Оболони" длится в чемпионате 7 игр: 3 ничьих и 4 поражения;

Подопечные Иващенко в прошлом туре прервали свою безголевую серию, которая длилась 312 минут;

Неделю назад "Днепр-1" в 20-й раз вничью сыграл в УПЛ;

"Днепр-1" при Юрии Максимове может одержать десятую победу в чемпионатах

"Оболонь" – "Днепр-1". Статистика личных встреч

Команды между собой сыграли три матча. Как ни странно, но днепряне еще ни разу не выигрывали у "пивоваров". Киевляне дважды выиграли и еще одна игра завершилась вничью. В противостоянии первого круга "Оболонь" на выезде выиграла 2:1.

"Оболонь" – "Днепр-1". Турнирное положение команд

# Команда И В Н П М РМ О ЧИ 1 Кривбасс 18 11 4 3 34-17 +17 37 0 2 СК Днепр-1 18 10 5 3 27-17 +10 35 0 3 Полесье 19 9 6 4 25-14 +11 33 0 4 Шахтер 16 9 5 2 26-13 +13 32 0 5 Динамо 15 10 1 4 37-20 +17 31 0 6 Рух 18 6 9 3 26-20 +6 27 0 7 Колос 17 5 9 3 13-10 +3 24 0 8 ЛНЗ 18 6 5 7 18-21 -3 23 0 9 Ворскла 18 6 5 7 18-26 -8 23 0 10 Черноморец 17 7 2 8 26-25 +1 23 0 11 ФК Александрия 17 4 5 8 12-20 -8 17 0 12 Заря 15 3 6 6 16-19 -3 15 0 13 Металлист 1925 18 4 3 11 19-32 -13 15 0 14 Оболонь 17 3 6 8 11-23 -12 15 0 15 Верес 17 2 6 9 15-28 -13 12 0 16 ФК Минай 16 0 7 9 7-25 -18 7 0

"Оболонь" – "Днепр-1". Ставки и коэффициенты

"Оболонь" – "Днепр-1". Прогноз на матч от UA-Футбол

Безусловно, фаворитами этого противостояния считаются гости, но легко им точно не будет. Киевляне неплохо играют в защите и забить им непростая задача. Однако ожидаем, что подопечные Максимова смогут за счет индивидуального мастерства вырвать чрезвычайно важную победу. Днепряне еще не побеждали "пивоваров", но у них есть все шансы прервать эту серию. Прогноз – победа "Днепра-1" (1.61).