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Оболонь – Днепр-1. Анонс и прогноз матча УПЛ на 03.03.2024
Оболонь – Днепр-1. Прогноз и анонс матча ⋉ 03.03.2024 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Фото: upl.ua
Обе команды начали весеннюю часть сезона с одинаковым счетом 1:1 . Подопечные Максимова потеряли драгоценные очки с "Минаем", а "Оболонь" упустила победу в противостоянии с "Черноморцем". У гостей теперь нет права на ошибку, если хотят побороться за чемпионство.
19-й тур УПЛ сезона 2023/24
03.03.2024. Киев, "Оболонь-Арена"
Арбитр: Игорь Пасхал
"Оболонь" 13:00 "Днепр-1"
Видеотрансляция: УПЛ ТВ
Новости "Оболони"
Киевляне в прошлом туре в противостоянии с "Черноморцем" прогнозировано больше играли вторым номером, но именно они должны были побеждать, поскольку имели существенное преимущество по ударам и моментам. Футболисты "Оболони" накрывали "моряков" сразу после приема и заставляли оппонентов ошибаться. Однако, над завершением атаки "пивоварам" еще стоит немало работать, ведь из двадцати ударов всего один стал результативным. Следует отметить качественную подготовку к первому официальному матчу тренерским штабом "Оболони". Киевляне обыграли своего соперника абсолютно во всех аспектах, но выиграть так и не смогли.
Четырнадцатая команда УПЛ не может выиграть в чемпионате уже с октября 2023 года. После победы над "Металлистом 1925" "пивовары" за семь матчей набрали всего три зачетных пункта. Безусловно, подобные результаты не могут удовлетворять руководство клуба. Что касается новичков, то в прошлом туре за киевлян дебютировали Максим Грисьо и Олег Вишневский.
Ориентировочный состав "Оболони": Кичак, Прокопенко, Лукьянчук, Вовкун, Карась, Мединский, Косовский, Мороз, Черненко, Тарануха, Краснопир
Новости "Днепра-1"
Подопечные Максимова никак не могут быть удовлетворены стартом весенней части сезона. Днепряне играли первым номером против "Миная", но с конструктивом у них испытывались проблемы. К тому же, ужгородцы очень неплохо выходили из защиты в атаку и создали немало проблем второй команде чемпионата. Тренерский штаб "Днепра-1" из-за кадровых проблем вынужден был менять игроков позициями. Кравец был переведен в центр обороны, а слева в защиту опустился Мирошниченко. На левый фланг полузащиты вышел арендованный у "Шахтера" Очеретько.
Во второй половине встречи давление днепрян увеличивалось, но затолкать мяч в ворота из игры хозяевам так и не удалось. Если у Филиппова игра не идет, то кто будет забивать в "Днепре-1"? Это может быть проблемой для команды в дальнейшем. Выбор форвардов у Максимова не так уж велик.
Ориентировочный состав "Днепра-1": Волынец, Адамюк, Сваток, Сарапий, Кравец, Мирошниченко, Бабенко, Пихаленок, Рубчинский, Гуцуляк, Филиппов
"Оболонь" – "Днепр-1". Последние матчи команд
Пять матчей "Днепра-1"
"Днепр-1" - "Минай" 1:1
"Днепр-1" – "Ракув" (Польша) 1:4
"Днепр-1" – "Дечич" (Черногория) 2:0
"Днепр-1" – "Аркадаг" (Туркменистан) 1:0
"Днепр-1" – РФШ (Латвия) 2:1
Последние матчи "Оболони"
"Оболонь" – "Черноморец" 1:1
"Оболонь" – "ЮКСА" 1:0
"Оболонь" – "Кеге" 1:1
"Оболонь" - "Шкупи" 1:1
"Оболонь" – "Ахал" 3:1
Цифры и факты
Безвыигрышная серия "Оболони" длится в чемпионате 7 игр: 3 ничьих и 4 поражения;
Подопечные Иващенко в прошлом туре прервали свою безголевую серию, которая длилась 312 минут;
Неделю назад "Днепр-1" в 20-й раз вничью сыграл в УПЛ;
"Днепр-1" при Юрии Максимове может одержать десятую победу в чемпионатах
"Оболонь" – "Днепр-1". Статистика личных встреч
Команды между собой сыграли три матча. Как ни странно, но днепряне еще ни разу не выигрывали у "пивоваров". Киевляне дважды выиграли и еще одна игра завершилась вничью. В противостоянии первого круга "Оболонь" на выезде выиграла 2:1.
"Оболонь" – "Днепр-1". Турнирное положение команд
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|ЧИ
|1
|Кривбасс
|18
|11
|4
|3
|34-17
|+17
|37
|0
|2
|СК Днепр-1
|18
|10
|5
|3
|27-17
|+10
|35
|0
|3
|Полесье
|19
|9
|6
|4
|25-14
|+11
|33
|0
|4
|Шахтер
|16
|9
|5
|2
|26-13
|+13
|32
|0
|5
|Динамо
|15
|10
|1
|4
|37-20
|+17
|31
|0
|6
|Рух
|18
|6
|9
|3
|26-20
|+6
|27
|0
|7
|Колос
|17
|5
|9
|3
|13-10
|+3
|24
|0
|8
|ЛНЗ
|18
|6
|5
|7
|18-21
|-3
|23
|0
|9
|Ворскла
|18
|6
|5
|7
|18-26
|-8
|23
|0
|10
|Черноморец
|17
|7
|2
|8
|26-25
|+1
|23
|0
|11
|ФК Александрия
|17
|4
|5
|8
|12-20
|-8
|17
|0
|12
|Заря
|15
|3
|6
|6
|16-19
|-3
|15
|0
|13
|Металлист 1925
|18
|4
|3
|11
|19-32
|-13
|15
|0
|14
|Оболонь
|17
|3
|6
|8
|11-23
|-12
|15
|0
|15
|Верес
|17
|2
|6
|9
|15-28
|-13
|12
|0
|16
|ФК Минай
|16
|0
|7
|9
|7-25
|-18
|7
|0
"Оболонь" – "Днепр-1". Ставки и коэффициенты
"Оболонь" – "Днепр-1". Прогноз на матч от UA-Футбол
Безусловно, фаворитами этого противостояния считаются гости, но легко им точно не будет. Киевляне неплохо играют в защите и забить им непростая задача. Однако ожидаем, что подопечные Максимова смогут за счет индивидуального мастерства вырвать чрезвычайно важную победу. Днепряне еще не побеждали "пивоваров", но у них есть все шансы прервать эту серию. Прогноз – победа "Днепра-1" (1.61).
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