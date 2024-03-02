У Буяльского повреждение голеностопного сустава

Виталий Буяльский не попал в заявку "Динамо" на поединок 19-го тура чемпионата УПЛ с "Черноморцем", где киевляне победили со счетом 1:0. Как сообщает пресс-служба клуба, капитан "бело-синих" имеет проблемы с голеностопным суставом правой ноги.

По прогнозам врачей, хавбек сможет вернуться на поле через две-три недели.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В текущем сезоне Буяльский провел за "Динамо" во всех турнирах 19 матчей, в которых забил 7 мячей и отдал 9 результативных передач.