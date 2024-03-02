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У Буяльского повреждение голеностопного сустава
Полузащитник не попал в заявку на матч 19-го тура
Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва
Виталий Буяльский не попал в заявку "Динамо" на поединок 19-го тура чемпионата УПЛ с "Черноморцем", где киевляне победили со счетом 1:0. Как сообщает пресс-служба клуба, капитан "бело-синих" имеет проблемы с голеностопным суставом правой ноги.
По прогнозам врачей, хавбек сможет вернуться на поле через две-три недели.
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В текущем сезоне Буяльский провел за "Динамо" во всех турнирах 19 матчей, в которых забил 7 мячей и отдал 9 результативных передач.
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