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У Буяльского повреждение голеностопного сустава

Премьер-лига
Обновлено

Полузащитник не попал в заявку на матч 19-го тура

У Буяльского повреждение голеностопного сустава

Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва

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Виталий Буяльский не попал в заявку "Динамо" на поединок 19-го тура чемпионата УПЛ с "Черноморцем", где киевляне победили со счетом 1:0. Как сообщает пресс-служба клуба, капитан "бело-синих" имеет проблемы с голеностопным суставом правой ноги.

По прогнозам врачей, хавбек сможет вернуться на поле через две-три недели.

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В текущем сезоне Буяльский провел за "Динамо" во всех турнирах 19 матчей, в которых забил 7 мячей и отдал 9 результативных передач.

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Источник:
fcdynamo.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
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