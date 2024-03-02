Эффектный дубль Мякушко принес полтавчанам победу. Ворскла - Верес 2:1. Видеообзор матча

"Ворскла" при каденции Сергея Долганского одерживает первую победу в официальных матчах. Автором этого триумфа стал Мякушко, который реализовал два неочевидных момента.

"Верес" открыл счет в конце первого тайма и команды ушли на перерыв. Сразу во второй половине игры полтавчане сравняли счет, а на 81-й минуте Мякушко поставил точку в матче, добыв 3 балла для "зелено-белых".

Хозяева поднялись на 7-е место в турнирной таблице, а гости теперь рискуют оказаться на последней строчке чемпионата в случае победы "Миная" в своем запасном матче.

УПЛ. 19-й тур. 02.03.2024

Полтава. Стадион "Ворскла" им. А. Бутовского.

Арбитр: Клим Заброда (Сумы)

"Ворскла" - "Верес" 2:1

Голы: Мякушко 47, 81 - Мрвалевич 42