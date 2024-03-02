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Эффектный дубль Мякушко принес полтавчанам победу. Ворскла - Верес 2:1. Видеообзор матча
Ворскла - Верес ⋉ 2:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 02.03.2024 ⋇ УПЛ на UA-Футбол
Фото: УПЛ
"Ворскла" при каденции Сергея Долганского одерживает первую победу в официальных матчах. Автором этого триумфа стал Мякушко, который реализовал два неочевидных момента.
"Верес" открыл счет в конце первого тайма и команды ушли на перерыв. Сразу во второй половине игры полтавчане сравняли счет, а на 81-й минуте Мякушко поставил точку в матче, добыв 3 балла для "зелено-белых".
Хозяева поднялись на 7-е место в турнирной таблице, а гости теперь рискуют оказаться на последней строчке чемпионата в случае победы "Миная" в своем запасном матче.
УПЛ. 19-й тур. 02.03.2024
Полтава. Стадион "Ворскла" им. А. Бутовского.
Арбитр: Клим Заброда (Сумы)
"Ворскла" - "Верес" 2:1
Голы: Мякушко 47, 81 - Мрвалевич 42
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