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Эффектный дубль Мякушко принес полтавчанам победу. Ворскла - Верес 2:1. Видеообзор матча

Премьер-лига

Ворскла - Верес ⋉ 2:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 02.03.2024 ⋇ УПЛ на UA-Футбол

Эффектный дубль Мякушко принес полтавчанам победу. Ворскла - Верес 2:1. Видеообзор матча

Фото: УПЛ

Новина українською

"Ворскла" при каденции Сергея Долганского одерживает первую победу в официальных матчах. Автором этого триумфа стал Мякушко, который реализовал два неочевидных момента.

"Верес" открыл счет в конце первого тайма и команды ушли на перерыв. Сразу во второй половине игры полтавчане сравняли счет, а на 81-й минуте Мякушко поставил точку в матче, добыв 3 балла для "зелено-белых".

Хозяева поднялись на 7-е место в турнирной таблице, а гости теперь рискуют оказаться на последней строчке чемпионата в случае победы "Миная" в своем запасном матче.

УПЛ. 19-й тур. 02.03.2024
Полтава. Стадион "Ворскла" им. А. Бутовского.
Арбитр: Клим Заброда (Сумы)
"Ворскла" - "Верес" 2:1
Голы: Мякушко 47, 81 - Мрвалевич 42

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Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
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