Виталий Роман: Встретились соседи в турнирной таблице и никто не хотел уступать

Защитник "Руха" Виталий Роман прокомментировал выездную победу над "Колосом", 0:1.

"Игра была очень сложной - напряжение чувствовалось на протяжении всего матча. Счет 1:0 всегда опасен, ведь "Колос" мог забить гол и поединок пошел бы по совсем другому сценарию.

Сам матч был интересным и боевым. Встретились соседи в турнирной таблице и никто не хотел уступать. Хорошо, что удалось забить быстрый гол и дальше могли играть по счету, сохраняя необходимый для "Руха" результат.

Удавалось хорошо обороняться и выбегать в контратаки. У "Колоса" очень хорошо построена оборона - они пропустили меньше всего голов в УПЛ, но мы смогли отличиться и победить", — сказал Роман.