  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Виталий Роман: Встретились соседи в турнирной таблице и никто не хотел уступать
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Виталий Роман: Встретились соседи в турнирной таблице и никто не хотел уступать

Премьер-лига
Обновлено

Защитник желто-черных поделился эмоциями

Виталий Роман: Встретились соседи в турнирной таблице и никто не хотел уступать

Фото: Рух

Новина українською

Защитник "Руха" Виталий Роман прокомментировал выездную победу над "Колосом", 0:1.

"Игра была очень сложной - напряжение чувствовалось на протяжении всего матча. Счет 1:0 всегда опасен, ведь "Колос" мог забить гол и поединок пошел бы по совсем другому сценарию.

Сам матч был интересным и боевым. Встретились соседи в турнирной таблице и никто не хотел уступать. Хорошо, что удалось забить быстрый гол и дальше могли играть по счету, сохраняя необходимый для "Руха" результат.

Удавалось хорошо обороняться и выбегать в контратаки. У "Колоса" очень хорошо построена оборона - они пропустили меньше всего голов в УПЛ, но мы смогли отличиться и победить", — сказал Роман.

Напомним, Виталий Роман - 20-летний защитник львовской команды. За этот сезон Виталий отыграл 18 матчей, в которых отдал 1 результативную передачу.

По теме
yellow-arrow
Легионер Кривбасса: Уверен, что в матче против Шахтера мы можем добиться большого результата
yellow-arrow
"Игра будет трудная для двух команд": Шаран - о матче Кривбасса против Шахтера
yellow-arrow
Не все так прогнозируемо. Текстовый онлайн матча УПЛ Оболонь - Днепр-1
Рух (Львов) Виталий Роман
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ФК Рух
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости