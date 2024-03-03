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Виталий Роман: Встретились соседи в турнирной таблице и никто не хотел уступать
Защитник желто-черных поделился эмоциями
Фото: Рух
Защитник "Руха" Виталий Роман прокомментировал выездную победу над "Колосом", 0:1.
"Игра была очень сложной - напряжение чувствовалось на протяжении всего матча. Счет 1:0 всегда опасен, ведь "Колос" мог забить гол и поединок пошел бы по совсем другому сценарию.
Сам матч был интересным и боевым. Встретились соседи в турнирной таблице и никто не хотел уступать. Хорошо, что удалось забить быстрый гол и дальше могли играть по счету, сохраняя необходимый для "Руха" результат.
Удавалось хорошо обороняться и выбегать в контратаки. У "Колоса" очень хорошо построена оборона - они пропустили меньше всего голов в УПЛ, но мы смогли отличиться и победить", — сказал Роман.
Напомним, Виталий Роман - 20-летний защитник львовской команды. За этот сезон Виталий отыграл 18 матчей, в которых отдал 1 результативную передачу.
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