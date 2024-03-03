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Срна: Думаю, что болельщики недооценили сегодняшний Шахтер
Дарио уверен в успехе
shakhtar.com
Спортивный директор "Шахтера" Дарио Срна не отходит от своих предыдущих высказываний о силе нынешней донецкой команды.
Я думаю, что болельщики недооценили эту команду, сегодняшнюю. Почему? Потому что играть на "Донбасс-Арене", когда у тебя свой дом, своя база, каждая игра - 55 тысяч человек - это одно. Играть во время войны, где с "Александрией" четыре раза останавливалась игра, потому что сирена... Мы играем что во Львове, что в Киеве, что в Гамбурге, что в Варшаве - это слишком влияет на психологию футболистов.
Когда я говорю, что мы построим самый сильный "Шахтер" в истории, я в этом уверен. Я еще раз говорю: критика должна быть на месте, но за нас никто не должен переживать. Мы знаем, что мы делаем, и мы добьемся своего успеха.
Сегодня, 3-го марта, "Шахтер" будет играть против "Кривбасса" в рамках 19-го тура УПЛ. Начало в 18:00.
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