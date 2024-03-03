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Шелаев: Для Кривбасса сегодняшний поединок не будет решающим

Премьер-лига

Бывший игрок донецкого Шахтера и криворожского Кривбасса - о сегодняшней игре

Шелаев: Для Кривбасса сегодняшний поединок не будет решающим

dynamo.kiev.ua

Новина українською

Рекордсмен по количеству проведенных матчей Олег Шелаев поделился мнениями о грядущем матче "Шахтера" против "Кривбасса".

Интересная игра, которая, по моему мнению, будет проходить в напряженной борьбе. Прогнозировать не берусь, ведь если учитывать, что "Шахтер" в предыдущем туре в Александрии играл неубедительно, то сегодня может быть и ничья.

Если учитывать турнирное положение соперников, то для "Кривбасса" этот матч является возможностью закрепить лидерство в случае победы.

Это будет одна из лобовых игр, которых будет еще достаточно. Все команды, которые претендуют на ведущие позиции, друг с другом еще сыграют. Если брать "Кривбасс", то для него сегодняшний поединок не будет решающим. Ведь команде Юрия Вернидуба еще предстоит встретиться и с "Днепром-1", и с "Динамо", да и еще с одним соперником, который сейчас находится в первой пятерке - "Полесьем".

У вас, как бывшего игрока "Шахтера" и "Кривбасса", на чьей стороне будут симпатии?

Ни на чьей. В этой дуэли не будет команды, которой я буду симпатизировать. Буду просто смотреть футбол. А победит в этой игре пусть сильнейший.

Напомним, матч начнется в 18:00. Сейчас "Шахтер" занимает 5 место в турнирной таблице, имея 32 очка. "Кривбасс" лидирует в чемпионате имея 37 очков.

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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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