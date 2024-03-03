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Шепелев: Был боевой настрой, потому что мы в предыдущих играх уступали Черноморцу
Полузащитник Динамо - о победе над одесситами
Фото - Аліна Єрофеєва / UA-Футбол
Полузащитник киевского "Динамо" Владимир Шепелев поделился впечатлениями от домашней победы 1:0 над одесским "Черноморцем":
- Для нас это была очень важная победа, потому что на протяжении двух прошлых матчей мы не могли у них выиграть. Сегодня нам надо было обязательно побеждать и забирать три очка.
- Учитывая предыдущие поражения от "Черноморца", настраивались ли на принципиальную игру по-особенному?
- Для нас каждая игра принципиальная. Повторюсь, у нас был боевой настрой, потому что мы в предыдущих играх уступали со счетом 2:3. Конечно, мы очень серьезно настраивались на сегодняшнюю игру. Выполнили установки тренера и победили.
- Предыдущие матчи с одесситами были более результативными, а сегодня был забит лишь один мяч. Чья игра изменилась - "Черноморца" или "Динамо"?
- Игра соперника не сильно изменилась. Они очень хорошо контролировали мяч, а мы играли на контратаках и имели много моментов для взятия ворот. Могли забивать еще 2-3 гола, но, к сожалению, забили только один.
- Несмотря на преимущество всего в один мяч, вы чувствовали себя уверенно и понимали, что победу не упустите?
- Да. Как я уже говорил, мы хотели забить и два, и три мяча, но результативность сегодня нас подвела. Но самое главное, что мы выиграли и добыли три очка.
- Тренер похвалил в раздевалке?
- Да. Сказал, что у нас был очень хороший настрой на игру. И в плане тактики сделали все, что планировали. Сказал, что у нас был очень хороший настрой на игру. И в плане тактики сделали все, что планировали.
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