Шепелев: Был боевой настрой, потому что мы в предыдущих играх уступали Черноморцу

Полузащитник киевского "Динамо" Владимир Шепелев поделился впечатлениями от домашней победы 1:0 над одесским "Черноморцем":

- Для нас это была очень важная победа, потому что на протяжении двух прошлых матчей мы не могли у них выиграть. Сегодня нам надо было обязательно побеждать и забирать три очка.

- Учитывая предыдущие поражения от "Черноморца", настраивались ли на принципиальную игру по-особенному?

- Для нас каждая игра принципиальная. Повторюсь, у нас был боевой настрой, потому что мы в предыдущих играх уступали со счетом 2:3. Конечно, мы очень серьезно настраивались на сегодняшнюю игру. Выполнили установки тренера и победили.

- Предыдущие матчи с одесситами были более результативными, а сегодня был забит лишь один мяч. Чья игра изменилась - "Черноморца" или "Динамо"?

- Игра соперника не сильно изменилась. Они очень хорошо контролировали мяч, а мы играли на контратаках и имели много моментов для взятия ворот. Могли забивать еще 2-3 гола, но, к сожалению, забили только один.

- Несмотря на преимущество всего в один мяч, вы чувствовали себя уверенно и понимали, что победу не упустите?

- Да. Как я уже говорил, мы хотели забить и два, и три мяча, но результативность сегодня нас подвела. Но самое главное, что мы выиграли и добыли три очка.

- Тренер похвалил в раздевалке?

- Да. Сказал, что у нас был очень хороший настрой на игру. И в плане тактики сделали все, что планировали. Сказал, что у нас был очень хороший настрой на игру. И в плане тактики сделали все, что планировали.