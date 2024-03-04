Пердута: В победе Ворсклы над Вересом есть заслуга нашего 12 игрока

Капитан, защитник "Ворсклы" Игорь Пердута поделился впечатлениями от победы над "Вересом" (2:1) в матче 19-го тура УПЛ.

– Досадное поражение в предыдущем туре от "Зари" все же, сказывалось. В первом тайме чувствовалось, что ребята нервничают и это приводило к ошибкам. А может просто хотели как можно скорее порадовать своих болельщиков, по которым очень соскучились, содержательной игрой. К сожалению, часто в таких случаях не всегда все получается.

– "Ворскла" провела два разных тайма. Что сказал в перерыве рулевой Сергей Долганский, что помогло склонить чаши весов на свою сторону?

– Я не могу сказать, что "Ворскла" провалила первый тайм. По количеству созданных голевым моментов было равновесие, вот только один из своих шансов гости в отличие от нас, реализовали. В перерыве Сергей Долганский попросил успокоиться и сыграть так, как мы планировали при подготовке к матчу. Конечно, не обошлось без определенных тактических перестроений, но главное, что достигли нужного результата. На мой взгляд, на победу мы наиграли.

– Дубль оформил зимний новичок "Ворсклы" Сергей Мякушко, а как, по твоему мнению, сыграли другие новобранцы?

– Следует уточнить, что Мякушко просто в нужный момент вернулся в "Ворсклу", ведь в 2017 году он уже выступал за полтавскую команду. А вообще у "Ворсклы" очень достойное зимнее пополнение. Все новобранцы претендуют на место в стартовом составе, естественно, это обострило конкуренцию.

– Ты уже акцентировал внимание на том, что отчетный поединок прошел со зрителями, хотя их было не так много, как того хотелось.

– В победе "Ворсклы" немалая заслуга нашего 12 игрока. Именно этой поддержки нам очень не хватало в предыдущем матче с "Зарей". Остается только поблагодарить, постараемся не разочаровывать своих преданных болельщиков, - рассказал капитан полтавчан.