Официально. Александрия получила техпоражение в матче с Шахтером

Сегодня, 4 марта в Доме футбола состоялось заседание Контрольно-дисциплинарного комитета Украинской ассоциации футбола.

Во время заседания, в частности, было рассмотрено дело об участии в матче 18-го тура УПЛ "Александрия" - "Шахтер" в составе команды хозяев футболиста Ивана Калюжного, который по состоянию на 26.02.2024 не был заявлен за александрийцев.

Матч состоялся 26 февраля и закончился со счетом 0:0.

Рассмотрев материалы дела, КДК УАФ решил:

- аннулировать результат матча 18-го тура УПЛ "Александрия" - "Шахтер";

- засчитать "Александрии" в матче 18-го тура техническое поражение (0:3), а "Шахтеру" - техническую победу (3:0).