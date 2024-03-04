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Официально. Александрия получила техпоражение в матче с Шахтером

Премьер-лига
Обновлено

В той игре сыграл незарегистрированный Иван Калюжный

Официально. Александрия получила техпоражение в матче с Шахтером

Фото: ФК Олександрія

Новина українською

Сегодня, 4 марта в Доме футбола состоялось заседание Контрольно-дисциплинарного комитета Украинской ассоциации футбола.

Во время заседания, в частности, было рассмотрено дело об участии в матче 18-го тура УПЛ "Александрия" - "Шахтер" в составе команды хозяев футболиста Ивана Калюжного, который по состоянию на 26.02.2024 не был заявлен за александрийцев.

Матч состоялся 26 февраля и закончился со счетом 0:0.

Рассмотрев материалы дела, КДК УАФ решил:

- аннулировать результат матча 18-го тура УПЛ "Александрия" - "Шахтер";

- засчитать "Александрии" в матче 18-го тура техническое поражение (0:3), а "Шахтеру" - техническую победу (3:0).

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Шахтер (Донецк) ФК Александрия Иван Калюжный КДК УАФ
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1 голосов
Источник:
УАФ
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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scorpius (Ck)
04.03.2024 в 15:36
Диверсионная операция под кодовым названием "неоформленный сотрудник" под руководством Палкина и Дарио проведена блестяще! Это вам не шубы судьям впаривать и договорняки катать - учитесь, лашары
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Комментарии 15
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scorpius (Ck)
04.03.2024 в 15:36
Диверсионная операция под кодовым названием "неоформленный сотрудник" под руководством Палкина и Дарио проведена блестяще! Это вам не шубы судьям впаривать и договорняки катать - учитесь, лашары
Ответить
0
0
avatar
Американец 2000
04.03.2024 в 15:33
Всё правильно ! Помню какой то команде дали техническое поражение за выход незаявленного игрока минут на пять !
sticker
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0
0
balamyt (Boston)
04.03.2024 в 15:30
Идеотизм...крепчает...но 3 бала. Шахтеру. за что? Хватило би 1-го
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0
0
dynamo kiev #1 (Charlotte )
04.03.2024 в 15:30
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0
0
oda1979 (Запорожье)
04.03.2024 в 15:12
Красиво слили.. за всю историю УПЛ такого варианта вроде еле не было.
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0
2
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vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
04.03.2024 в 15:11
Ахмет-ліга .
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1
1
avatar
Вarcelinius
04.03.2024 в 14:45
Шахтёр - Чемпион! А шо, не?
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0
2
dynamo kiev #1 (Charlotte )
04.03.2024 в 15:31
He. Динамо .)
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0
1
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Вarcelinius
04.03.2024 в 14:41
Dura lex, sed lex.
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0
1
alexrico11 (Кривий Ріг)
04.03.2024 в 14:36
Слаааааався!!!!...
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0
0
avatar
scorpius (Ck)
04.03.2024 в 14:00
Поздравляю Шахтер с уверенной победой!
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5
3
avatar
Вarcelinius
04.03.2024 в 14:41
Ответить
0
2
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
04.03.2024 в 13:54
Справедливо б було зарахувати Олександрії технічну поразку, а Шахтарю залишити нічию.
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7
2
Algrab (Костопiль)
04.03.2024 в 14:03
Саме так....А не +3 на рівному місці...Тягнуть за вуха " радной Шахтьор"...
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3
3
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Вarcelinius
04.03.2024 в 14:55
Хто тягне? Невже касапи???
 
0
2

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