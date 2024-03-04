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Официально. Александрия получила техпоражение в матче с Шахтером
В той игре сыграл незарегистрированный Иван Калюжный
Фото: ФК Олександрія
Сегодня, 4 марта в Доме футбола состоялось заседание Контрольно-дисциплинарного комитета Украинской ассоциации футбола.
Во время заседания, в частности, было рассмотрено дело об участии в матче 18-го тура УПЛ "Александрия" - "Шахтер" в составе команды хозяев футболиста Ивана Калюжного, который по состоянию на 26.02.2024 не был заявлен за александрийцев.
Матч состоялся 26 февраля и закончился со счетом 0:0.
Рассмотрев материалы дела, КДК УАФ решил:
- аннулировать результат матча 18-го тура УПЛ "Александрия" - "Шахтер";
- засчитать "Александрии" в матче 18-го тура техническое поражение (0:3), а "Шахтеру" - техническую победу (3:0).
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