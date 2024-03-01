Сабо считает, что скандал в матче Александрия - Шахтер мог быть спланированным

Бывший тренер "Динамо" Йожеф Сабо прокомментировал инцидент в матче 18-го тура "Александрия" - "Шахтер", в котором незаявленный на сезон игрок Иван Калюжный вышел в основе хозяев и отыграл всю игру.

"Должен быть человек, который следит за карточками, кто заявлен или не заявлен и докладывать для тренера. Я возмущен - как в солидной команде такое могло произойти? "Александрия" получила хороший результат, но то, что такие просчеты наказываются - это справедливо, никуда не денешься.

Возможно, это кто-то специально сделал - кто знает? Вероятно, в федерации это заметил кто-то. Судья не должен следить за такими вещами. Как тренеры могли такое допустить? Любой пункт для "Александрии" сегодня - это спасение. Она недалеко от зоны вылета. Да, "Минай" и "Верес" набирают баллов меньше, но александрийцы находятся в зоне риска", - заявил Сабо.