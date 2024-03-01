  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Сабо считает, что скандал в матче Александрия - Шахтер мог быть спланированным
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сабо считает, что скандал в матче Александрия - Шахтер мог быть спланированным

Премьер-лига

Команде Руслана Ротаня грозит техническое поражение

Сабо считает, что скандал в матче Александрия - Шахтер мог быть спланированным

ТК Футбол 1/2/3

Новина українською

Бывший тренер "Динамо" Йожеф Сабо прокомментировал инцидент в матче 18-го тура "Александрия" - "Шахтер", в котором незаявленный на сезон игрок Иван Калюжный вышел в основе хозяев и отыграл всю игру.

"Должен быть человек, который следит за карточками, кто заявлен или не заявлен и докладывать для тренера. Я возмущен - как в солидной команде такое могло произойти? "Александрия" получила хороший результат, но то, что такие просчеты наказываются - это справедливо, никуда не денешься.

Возможно, это кто-то специально сделал - кто знает? Вероятно, в федерации это заметил кто-то. Судья не должен следить за такими вещами. Как тренеры могли такое допустить? Любой пункт для "Александрии" сегодня - это спасение. Она недалеко от зоны вылета. Да, "Минай" и "Верес" набирают баллов меньше, но александрийцы находятся в зоне риска", - заявил Сабо.

Согласно регламенту, команде Руслана Ротаня грозит техническое поражение (0:3). 4 марта КДК УАФ рассмотрит дело с выходом незаявленного игрока.

По теме
yellow-arrow
Палкин сообщил, что Шахтер хотели отстранить от еврокубков
yellow-arrow
Топ-матч в УПЛ, Яремчук против Реала и дерби Манчестера. Расписание футбола на 26 февраля – 3 марта
yellow-arrow
На матч Динамо – Черноморец проданы все билеты
Йожеф Сабо Шахтер (Донецк) ФК Александрия Иван Калюжный
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
1927.kiev.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости