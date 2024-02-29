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Александрия - Шахтер. КДК рассмотрит "дело Калюжного" 4 марта

Премьер-лига
Обновлено

Шахтер заберет три очка

Александрия - Шахтер. КДК рассмотрит "дело Калюжного" 4 марта

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4 марта состоится очередное заседание КДК УАФ.

Среди прочих вопросов Комитет рассмотрит ситуацию, которая произошла в матче 18-го тура УПЛ "Александрия" - "Шахтер".

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Напомним, в рапорт арбитра матча был внесен и непосредственно участвовал в матче в составе "Александрии" незаявленный (по состоянию на 26.02.2024) футболист Иван Калюжный.

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Шахтер (Донецк) ФК Александрия Иван Калюжный КДК УАФ
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Источник:
УАФ
Опубликовал: Михаил Черныш
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