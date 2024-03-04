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Полесье не рассматривает кандидатуру Мораеса
Форвард не вернется в УПЛ
shakhtar.com
На днях в СМИ писали, что бывший форвард "Динамо" и "Шахтера" Жуниор Мораес перейдет в "Полесье". Однако этого не произойдет.
Журналист Михаил Спиваковский имел разговор с представителями клуба, и они отрицали свою заинтересованность в трансфере.
"Я уточнил и мне сказали: "Нет, эта кандидатура не рассматривается", - сказал Спиваковский в эфире YouTube-канала "ТаТоТаке".
Отметим, что в июле 2023 года Мораес покинул "Коринтианс" и с тех пор находится без клуба. В УПЛ 36-летний форвард играл за донецкий "Металлург", "Динамо" и "Шахтер".
В 2019 году игрок принял украинское гражданство. За сборную Украины он провел 11 матчей и забил 1 гол.
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