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Вслед за Павелко. Юрий Записоцкий освобожден из-под стражи

Премьер-лига
Обновлено

Бывший генеральный секретарь УАФ вышел из СИЗО

Вслед за Павелко. Юрий Записоцкий освобожден из-под стражи

Фото: facebook.com/ffukraine

Новина українською

Бывший генеральный секретарь УАФ Юрий Записоцкий освобожден из-под стражи.

Он сам подтвердил эту информацию Трибуне.

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Напомним, что на прошлой неделе был освобожден из СИЗО и экс-президент УАФ Андрей Павелко. Оба функционера проходят по делу о хищении средств на строительстве завода по изготовлению искусственной травы для футбольных полей.

Сейчас досудебное расследование в этом производстве завершено, в настоящее время идет ознакомление подозреваемых с делом.

Также отметим, что пока Павелко сидел в СИЗО, 25 января новым президентом УАФ был выбран Андрей Шевченко.

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Андрей Павелко Юрий Записоцкий УАФ
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Источник:
Трибуна
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Лекарь (село Дарниця)
04.03.2024 в 19:15
Щеб пак. Коли все роздерібанили, усі посади, то тих, хто їх займав, можна випустити. Впевнений, що зелені таким чином будуть діяти і на гіпотетичних наступних виборах.
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Комментарии 1
Лекарь (село Дарниця)
04.03.2024 в 19:15
Щеб пак. Коли все роздерібанили, усі посади, то тих, хто їх займав, можна випустити. Впевнений, що зелені таким чином будуть діяти і на гіпотетичних наступних виборах.
Ответить
0
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