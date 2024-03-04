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Вслед за Павелко. Юрий Записоцкий освобожден из-под стражи
Бывший генеральный секретарь УАФ вышел из СИЗО
Фото: facebook.com/ffukraine
Бывший генеральный секретарь УАФ Юрий Записоцкий освобожден из-под стражи.
Он сам подтвердил эту информацию Трибуне.
Напомним, что на прошлой неделе был освобожден из СИЗО и экс-президент УАФ Андрей Павелко. Оба функционера проходят по делу о хищении средств на строительстве завода по изготовлению искусственной травы для футбольных полей.
Сейчас досудебное расследование в этом производстве завершено, в настоящее время идет ознакомление подозреваемых с делом.
Также отметим, что пока Павелко сидел в СИЗО, 25 января новым президентом УАФ был выбран Андрей Шевченко.
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