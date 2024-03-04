Вслед за Павелко. Юрий Записоцкий освобожден из-под стражи

Бывший генеральный секретарь УАФ Юрий Записоцкий освобожден из-под стражи.

Он сам подтвердил эту информацию Трибуне.

Читайте также Андрей Павелко освобожден из-под стражи

Напомним, что на прошлой неделе был освобожден из СИЗО и экс-президент УАФ Андрей Павелко. Оба функционера проходят по делу о хищении средств на строительстве завода по изготовлению искусственной травы для футбольных полей.

Сейчас досудебное расследование в этом производстве завершено, в настоящее время идет ознакомление подозреваемых с делом.

Также отметим, что пока Павелко сидел в СИЗО, 25 января новым президентом УАФ был выбран Андрей Шевченко.