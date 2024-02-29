Андрей Павелко освобожден из-под стражи
Экс-президент УАФ вышел из СИЗО
АНДРІЮК ONLINE
Уже бывший президент Андрей Павелко УАФ вышел из СИЗО.
Об этом пишет журналист Игорь Бурбас, информацию подтверждают и другие источники.
Бурбас сообщил, что Апелляционный суд города Львова удовлетворил ходатайство бывшего президента УАФ Андрея Павелко и освободил его из-под стражи.
Напомним, что Павелко находился в СИЗО с 16 июня прошлого года, суд неоднократно продлевал ему меру ограничения.
Экс-президент УАФ проходит подозреваемым в деле о хищении средств на строительстве завода по изготовлению искусственной травы для футбольных полей.
Также отметим, что пока Павелко сидел в СИЗО, 25 января новым президентом УАФ был выбран Андрей Шевченко.
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