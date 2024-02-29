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Андрей Павелко освобожден из-под стражи

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Экс-президент УАФ вышел из СИЗО

Андрей Павелко освобожден из-под стражи

АНДРІЮК ONLINE

Новина українською

Уже бывший президент Андрей Павелко УАФ вышел из СИЗО.

Об этом пишет журналист Игорь Бурбас, информацию подтверждают и другие источники.

Бурбас сообщил, что Апелляционный суд города Львова удовлетворил ходатайство бывшего президента УАФ Андрея Павелко и освободил его из-под стражи.

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Напомним, что Павелко находился в СИЗО с 16 июня прошлого года, суд неоднократно продлевал ему меру ограничения.

Экс-президент УАФ проходит подозреваемым в деле о хищении средств на строительстве завода по изготовлению искусственной травы для футбольных полей.

Также отметим, что пока Павелко сидел в СИЗО, 25 января новым президентом УАФ был выбран Андрей Шевченко.

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Андрей Павелко УАФ
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Источник:
Телеграм-канал Игоря Бурбаса
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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alex.belogubko (одесса)
29.02.2024 в 18:30
Павелко иди принемай ЧО
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0
1
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Комментарии 13
alex.belogubko (одесса)
29.02.2024 в 18:30
Павелко иди принемай ЧО
Ответить
0
1
Лекарь (село Дарниця)
29.02.2024 в 18:35
Правильно писати: "пренимай" ))
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0
0
Лекарь (село Дарниця)
29.02.2024 в 18:25
Зелена шобла все роздерібанила, а потім - гуляй, Вася. Зрадники на свободу виходять під заставу, а тут, за, начебто, економічний злочин, тримали більше ніж півроку БЕЗ застави.
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0
1
чалагач (Киев)
29.02.2024 в 18:32
ти явно грибів нюхнув...-то реформований твоїм порошенком суд вирішив випустити на день-два повітрям подихати поки прокуратура не опротестує..:))))))
sticker
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0
1
Лекарь (село Дарниця)
29.02.2024 в 18:33
Вже 5 років твій нелох керує країною. А досі вам усім Порох в штані насрав.
 
0
1
чалагач (Киев)
29.02.2024 в 18:36
так твого баригу уже через місяць закриють до суду по 111..
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0
0
avatar
jnp49 (ОДЕССА)
29.02.2024 в 17:26
УКРАИНСКИЙ ЦИРК - если виновен, чего его не посадили??? Если не виновен - зачем так долго ДЕРЖАЛИ???
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4
1
avatar
scorpius (Ck)
29.02.2024 в 18:07
Там ещё Беня на очереди
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0
1
Лекарь (село Дарниця)
29.02.2024 в 18:33
Ось побачиш, Беня ще відсудить у України кілька мільярдів за свою начебто неволю.
 
0
0
чалагач (Киев)
29.02.2024 в 18:34
так дали до суду можливість заначки повикопувати..:)
sticker
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0
0
Siren05 (Мариуполь)
29.02.2024 в 17:20
sticker
Ответить
2
0
aleks68
29.02.2024 в 17:13
лишили портфеля и выпустили?а как "украденное"бабло?поделился или?
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1
1
чалагач (Киев)
29.02.2024 в 18:38
дали до суду можливість заначки повикопувати..:)
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0
0

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