Андрей Павелко освобожден из-под стражи

Уже бывший президент Андрей Павелко УАФ вышел из СИЗО.

Об этом пишет журналист Игорь Бурбас, информацию подтверждают и другие источники.

Бурбас сообщил, что Апелляционный суд города Львова удовлетворил ходатайство бывшего президента УАФ Андрея Павелко и освободил его из-под стражи.

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Напомним, что Павелко находился в СИЗО с 16 июня прошлого года, суд неоднократно продлевал ему меру ограничения.

Экс-президент УАФ проходит подозреваемым в деле о хищении средств на строительстве завода по изготовлению искусственной травы для футбольных полей.

Также отметим, что пока Павелко сидел в СИЗО, 25 января новым президентом УАФ был выбран Андрей Шевченко.