Павелко продлили срок пребывания в СИЗО

Экс-президент УАФ Андрей Павелко останется в СИЗО еще на месяц. Шевченковский районный суд города Львова продлил меру пресечения функционеру до 16-го марта, сообщает Football Hub.

Следствие готовится передавать дело в суд, где уже будут непосредственно рассматривать дело о хищении денег на строительстве завода по изготовлению искусственного газона для футбольных полей. По версии следствия, Павелко подозревается в хищении 26 миллионов гривен.

Отметим, что предыдущий срок действия меры пресечения действовал до 16 февраля.

Напомним, что Павелко с середины июня прошлого года находится в следственном изоляторе. Хотя, по словам его адвокатов, следственные действия по делу уже давно закончились.