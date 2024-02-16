Павелко продлили срок пребывания в СИЗО
Известно, сколько пробудет под стражей экс-глава УАФ
АНДРІЮК ONLINE
Экс-президент УАФ Андрей Павелко останется в СИЗО еще на месяц. Шевченковский районный суд города Львова продлил меру пресечения функционеру до 16-го марта, сообщает Football Hub.
Следствие готовится передавать дело в суд, где уже будут непосредственно рассматривать дело о хищении денег на строительстве завода по изготовлению искусственного газона для футбольных полей. По версии следствия, Павелко подозревается в хищении 26 миллионов гривен.
Отметим, что предыдущий срок действия меры пресечения действовал до 16 февраля.
Напомним, что Павелко с середины июня прошлого года находится в следственном изоляторе. Хотя, по словам его адвокатов, следственные действия по делу уже давно закончились.
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