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Павелко продлили срок пребывания в СИЗО

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Известно, сколько пробудет под стражей экс-глава УАФ

Павелко продлили срок пребывания в СИЗО

АНДРІЮК ONLINE

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Экс-президент УАФ Андрей Павелко останется в СИЗО еще на месяц. Шевченковский районный суд города Львова продлил меру пресечения функционеру до 16-го марта, сообщает Football Hub.

Следствие готовится передавать дело в суд, где уже будут непосредственно рассматривать дело о хищении денег на строительстве завода по изготовлению искусственного газона для футбольных полей. По версии следствия, Павелко подозревается в хищении 26 миллионов гривен.

Отметим, что предыдущий срок действия меры пресечения действовал до 16 февраля.

Напомним, что Павелко с середины июня прошлого года находится в следственном изоляторе. Хотя, по словам его адвокатов, следственные действия по делу уже давно закончились.

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Источник:
Football Hub
Опубликовал: Алина Ерофеева
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