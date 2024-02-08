  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. УЕФА не планирует исключать Павелко из членов Исполкома организации
В тренде

УЕФА не планирует исключать Павелко из членов Исполкома организации

Общие новости
Обновлено

По крайней мере, до решения суда по функционеру

УЕФА не планирует исключать Павелко из членов Исполкома организации

Фото uefa.com

Новина українською

Вопроса об исключении или приостановке членства Андрея Павелко нет в повестке дня конгресса УЕФА в Париже, сообщает журналист Игорь Бурбас.

Таким образом, Украина сохранит свое место в Исполкоме УЕФА.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В УЕФА руководствуются понятием презумпции невиновности, поэтому до оглашения суда не будут предпринимать никаких действий в отношении украинского функционера.

Читайте также"Это закрытая тема". Шевченко об испорченных отношениях с Павелко

Напомним, что Павелко с середины июня прошлого года находится в следственном изоляторе. Хотя, по словам его адвокатов, следственные действия по делу уже давно закончились.

При этом, парижский конгресс УЕФА станет первым международным мероприятием, которое в качестве главы УАФ посещает Андрей Шевченко.

По теме
yellow-arrow
Украина вернула из российского плена еще 100 своих защитников
yellow-arrow
На место Залужного Зеленский назначил Александра Сырского
yellow-arrow
Зеленский и Залужный провели встречу - говорили об обновленном руководстве ВСУ
УЕФА Андрей Павелко УАФ
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Телеграм-канал Игоря Бурбаса
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости