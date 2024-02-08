УЕФА не планирует исключать Павелко из членов Исполкома организации
По крайней мере, до решения суда по функционеру
Фото uefa.com
Вопроса об исключении или приостановке членства Андрея Павелко нет в повестке дня конгресса УЕФА в Париже, сообщает журналист Игорь Бурбас.
Таким образом, Украина сохранит свое место в Исполкоме УЕФА.
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В УЕФА руководствуются понятием презумпции невиновности, поэтому до оглашения суда не будут предпринимать никаких действий в отношении украинского функционера.
Напомним, что Павелко с середины июня прошлого года находится в следственном изоляторе. Хотя, по словам его адвокатов, следственные действия по делу уже давно закончились.
При этом, парижский конгресс УЕФА станет первым международным мероприятием, которое в качестве главы УАФ посещает Андрей Шевченко.
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