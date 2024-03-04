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Караваев: В этом сезоне Динамо пережило уже много эмоциональных горок

Премьер-лига
Обновлено

Сейчас у киевлян серия из 6 побед подряд

Караваев: В этом сезоне Динамо пережило уже много эмоциональных горок

Фото: fcdynamo.com

Новина українською

Защитник "Динамо" Александр Караваев после победы в 19-м туре УПЛ над "Черноморцем" (1:0) рассказал о течении этого сезона для киевлян.

— 6 побед подряд - это уже очень сильный результат...

— Конечно, да. Всегда, когда ты много выигрываешь, на вершине, всегда о тебе и команде новости, или что-то говорят, то всегда приходят и поддерживают очень много людей.

Конечно, меньше когда отрицательные результаты, но есть болельщики, которые поддерживают и в поражениях, и в победах. Такие болельщики еще ценнее.

— Сколько уже эмоциональных горок переживало "Динамо" в этом сезоне?

— Много. Такая футбольная жизнь, тем она и интереснее. Нет такого, что никто не ошибается, а то все бы играли 0:0. Для "Динамо" труднее переживать эти эмоциональные горки, особенно когда у тебя крах в команде или еще что-то. В середняках это менее воспринимается.

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Александр Караваев Динамо (Киев)
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Источник:
ПРОФУТБОЛ Digital
Опубликовал: Михаил Черныш
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