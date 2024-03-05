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Директор Днепра-1: Мы не смогли выкупить контракт Кравца за 400 тысяч евро, который принадлежит Смалийчуку
В Днепре-1 подтвердили переход игрока в Полесье
Коммерческий директор "Днепра-1" Вячеслав Фридман прокомментировал информацию СМИ о том, что
– Вячеслав Евгеньевич, это правда, что Кравец переходит в "Полесье"?
– Из-за ограниченного бюджета мы не смогли выкупить контракт Кравца за 400 тысяч евро, как мы договаривались летом. Зимой, по желанию Кравца и его агента Олега Смалийчука, мы готовы были расстаться. Но поскольку других вариантов у них не было, мы договорились, что он будет играть у нас до лета и мы будем ему платить его большую зарплату.
Сейчас появилось "Полесье". Финансово и с моральной точки зрения мы ничего не можем сделать, чтобы удержать Кравца, хотя он нам необходим. Наверное, "Полесье" предложило ему хорошие условия, а Смалийчуку – агентские. Мы должны предоставить игроку возможность играть и зарабатывать деньги. Поэтому "Днепр-1" отпускает Кравца.
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– С Кравцем разговаривали по этому поводу?
– Он хочет в "Полесье". У него были несколько напряженные отношения с Максимовым по поводу игрового времени в конце осенней части сезона.
– А кому вообще принадлежит контракт Кравца?
– Насколько я понимаю, Смалийчуку. В прошлом году его контракт не выкупила "Ворскла", в этом – мы. Кравец сначала не хотел ехать в город Днепр из-за войны. Он из Львова и его семья была против, но мы его уговорили.
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