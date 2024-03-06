Хавбек Шахтера отказался от перехода во Фламенго

Центральный полузащитник "Шахтера" Майкон, который сейчас играет в аренде в "Коринтиансе", отказался от перехода во "Фламенго".

Клуб из города Рио-де-Жанейро готов был отдать за футболиста 6 миллионов евро, а хавбеку предлагали 4-летний контракт. Но сам Майкон захотел остаться в "Коринтиансе".

Несмотря на то, что "Коринтианс" имеет перед хавбеком задолженность за использование его имиджевых прав, "тимау" смогли убедить бразильца остаться в их клубе.

Впрочем, "Фламенго" намерен попробовать побороться за игрока летом.

Напомним, контракт Майкона с "Шахтером" действует до 31 декабря 2026 года. Transfermarkt оценивает его в 5 млн евро.