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Хавбек Шахтера отказался от перехода во Фламенго
Известна сумма, которую мог получить донецкий клуб
Фото: corinthians.com.br
Центральный полузащитник "Шахтера" Майкон, который сейчас играет в аренде в "Коринтиансе", отказался от перехода во "Фламенго".
Клуб из города Рио-де-Жанейро готов был отдать за футболиста 6 миллионов евро, а хавбеку предлагали 4-летний контракт. Но сам Майкон захотел остаться в "Коринтиансе".
Несмотря на то, что "Коринтианс" имеет перед хавбеком задолженность за использование его имиджевых прав, "тимау" смогли убедить бразильца остаться в их клубе.
Впрочем, "Фламенго" намерен попробовать побороться за игрока летом.
Напомним, контракт Майкона с "Шахтером" действует до 31 декабря 2026 года. Transfermarkt оценивает его в 5 млн евро.
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