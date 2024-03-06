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Дикий: Критика УПЛ ТВ принимается и внимательно изучается

Премьер-лига

Пока что не все гладко с трансляциями, но Лига обещает все починить

Дикий: Критика УПЛ ТВ принимается и внимательно изучается

Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол

Новина українською

Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий высказался о работе телеканала "УПЛ ТВ".

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"Оставлю оценку за зрителями. А я хотел бы, пользуясь возможностью, поблагодарить все клубы, которые присоединились к нашему пулу трансляций, чтобы вместе сделать УПЛ более интересной для потенциальных инвесторов, спонсоров и рекламодателей. Конечно, мы еще в начале пути. Как я и говорил, стартовые туры проходят не без определенных моментов относительно накладок картинки, проблем со звуком.

Но "УПЛ ТВ" также учится, делает выводы, поэтому продукт (под этим словом мы понимаем, конечно, качественные трансляции и дополнительные студии и программы) в дальнейшем будет улучшаться и совершенствоваться. Многое удалось сделать, но критика принимается и внимательно изучается — чтобы наш футбол показывался и объяснялся все лучше", - сказал Дикий.

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Евгений Дикий УПЛ ТВ
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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Скачков Леонід (Рівне)
06.03.2024 в 17:25
Зовсім немає хороших коментаторів.Візьміть Вацко і Столярчука і буде всім щастя.Або хоча б Циганика.Ці люди хоч в темі.А те що є слухати неможливо-повний непрофесіоналізм.Я відключаю звук при трансляціях.
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Комментарии 1
Скачков Леонід (Рівне)
06.03.2024 в 17:25
Зовсім немає хороших коментаторів.Візьміть Вацко і Столярчука і буде всім щастя.Або хоча б Циганика.Ці люди хоч в темі.А те що є слухати неможливо-повний непрофесіоналізм.Я відключаю звук при трансляціях.
Ответить
0
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