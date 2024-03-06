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Дикий: Критика УПЛ ТВ принимается и внимательно изучается
Пока что не все гладко с трансляциями, но Лига обещает все починить
Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол
Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий высказался о работе телеканала "УПЛ ТВ".
"Оставлю оценку за зрителями. А я хотел бы, пользуясь возможностью, поблагодарить все клубы, которые присоединились к нашему пулу трансляций, чтобы вместе сделать УПЛ более интересной для потенциальных инвесторов, спонсоров и рекламодателей. Конечно, мы еще в начале пути. Как я и говорил, стартовые туры проходят не без определенных моментов относительно накладок картинки, проблем со звуком.
Но "УПЛ ТВ" также учится, делает выводы, поэтому продукт (под этим словом мы понимаем, конечно, качественные трансляции и дополнительные студии и программы) в дальнейшем будет улучшаться и совершенствоваться. Многое удалось сделать, но критика принимается и внимательно изучается — чтобы наш футбол показывался и объяснялся все лучше", - сказал Дикий.
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