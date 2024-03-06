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Дикий: Сейчас в УПЛ положительная динамика зрительского интереса
Несмотря на войну, люди интересуются и смотрят футбол
Фото: scdnipro1.com.ua
Исполнительный директор
"Мы открыты для сотрудничества, ведем определенные переговоры. Каждый, кто захочет транслировать УПЛ, сможет это сделать. Никаких искусственных ограничений нет. Для этого сезона наша первая задача – это максимальное расширение аудитории, чтобы побольше людей смогло смотреть матчи.
Конечно, время, когда из-за коронавирусной пандемии и полномасштабного вторжения болельщики не могли смотреть футбол с трибун, имело свое влияние на, скажем так, привычку следить за матчами. Ситуация в стране такова, что новости жесткие и не до спорта, как многие говорят. Это тоже понятно.
Есть и такой момент, что УПЛ потеряла некоторых звезд, и многие из наших любимых футболистов и тренеров играют или работают сейчас в ведущих лигах. Но в целом сейчас положительная динамика, наши клубы провели хорошую трансферную кампанию, конкуренция и спортивная интрига в соревнованиях.
Поэтому в этом плане я бы сказал, что уже сейчас УПЛ становится более доступной и открытой для зрителей, и все мы вместе работаем над тем, чтобы аудитория становилась все больше", – сказал Дикий.
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