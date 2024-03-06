  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Дикий: Сейчас в УПЛ положительная динамика зрительского интереса
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Дикий: Сейчас в УПЛ положительная динамика зрительского интереса

Премьер-лига
Обновлено

Несмотря на войну, люди интересуются и смотрят футбол

Дикий: Сейчас в УПЛ положительная динамика зрительского интереса

Фото: scdnipro1.com.ua

Новина українською

Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий рассказал о том, что Лига в текущем сезоне работает над максимальным привлечением аудитории на УПЛ ТВ.

"Мы открыты для сотрудничества, ведем определенные переговоры. Каждый, кто захочет транслировать УПЛ, сможет это сделать. Никаких искусственных ограничений нет. Для этого сезона наша первая задача – это максимальное расширение аудитории, чтобы побольше людей смогло смотреть матчи.

Конечно, время, когда из-за коронавирусной пандемии и полномасштабного вторжения болельщики не могли смотреть футбол с трибун, имело свое влияние на, скажем так, привычку следить за матчами. Ситуация в стране такова, что новости жесткие и не до спорта, как многие говорят. Это тоже понятно.

Есть и такой момент, что УПЛ потеряла некоторых звезд, и многие из наших любимых футболистов и тренеров играют или работают сейчас в ведущих лигах. Но в целом сейчас положительная динамика, наши клубы провели хорошую трансферную кампанию, конкуренция и спортивная интрига в соревнованиях.

Поэтому в этом плане я бы сказал, что уже сейчас УПЛ становится более доступной и открытой для зрителей, и все мы вместе работаем над тем, чтобы аудитория становилась все больше", – сказал Дикий.

По теме
yellow-arrow
Полесье прощается с бразильским форвардом и отпускает опытного хавбека. Таблица трансферов клубов УПЛ
yellow-arrow
УАФ оправдала судейские решения в матче Шахтер - Кривбасс. Пояснения комитета арбитров
yellow-arrow
Черноморец объявил о подписании аргентинца из Руха
Украинская Премьер-лига Евгений Дикий УПЛ ТВ
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Український футбол
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости