Дикий: Сейчас в УПЛ положительная динамика зрительского интереса

Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий рассказал о том, что Лига в текущем сезоне работает над максимальным привлечением аудитории на УПЛ ТВ.

"Мы открыты для сотрудничества, ведем определенные переговоры. Каждый, кто захочет транслировать УПЛ, сможет это сделать. Никаких искусственных ограничений нет. Для этого сезона наша первая задача – это максимальное расширение аудитории, чтобы побольше людей смогло смотреть матчи.

Конечно, время, когда из-за коронавирусной пандемии и полномасштабного вторжения болельщики не могли смотреть футбол с трибун, имело свое влияние на, скажем так, привычку следить за матчами. Ситуация в стране такова, что новости жесткие и не до спорта, как многие говорят. Это тоже понятно.

Есть и такой момент, что УПЛ потеряла некоторых звезд, и многие из наших любимых футболистов и тренеров играют или работают сейчас в ведущих лигах. Но в целом сейчас положительная динамика, наши клубы провели хорошую трансферную кампанию, конкуренция и спортивная интрига в соревнованиях.

Поэтому в этом плане я бы сказал, что уже сейчас УПЛ становится более доступной и открытой для зрителей, и все мы вместе работаем над тем, чтобы аудитория становилась все больше", – сказал Дикий.