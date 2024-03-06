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УАФ оправдала судейские решения в матче Шахтер - Кривбасс. Пояснения комитета арбитров

Премьер-лига
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Комитет арбитров отмечает, что судьи приняли правильные решения

УАФ оправдала судейские решения в матче Шахтер - Кривбасс. Пояснения комитета арбитров

Фото: ФК Динамо Київ

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Комитет арбитров УАФ пояснил решения арбитров в двух спорных эпизодах матча 19-го тура УПЛ между "Шахтером" и "Кривбассом" (5:2)

"Шахтер" – "Кривбасс". Арбитр – Николай Балакин. ВАР – Денис Шурман.

22 мин. Момент с голом после быстрого розыгрыша мяча

Пояснение: игроки команды "Шахтер" быстро разыграли штрафной удар и забили гол в ворота команды соперника. Правилами игры это не запрещено, а наоборот, разрешено. Обращаем внимание арбитров на более четкое применение методических рекомендаций по управлению штрафными ударами.

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55 мин. Удаление Хрвое Илича

Пояснение: Илич шипами своей бутсы совершает сзади сильный нечестный контакт с ногой соперника, что явно угрожает безопасности оппонента. Арбитр не в состоянии определить серьезность нарушения и только предупреждает нарушителя. ВАР правильно рекомендует ПНП (просмотр на поле), после чего арбитр правильно удаляет нарушителя за грубый фол. Напоминаем, что когда арбитры находятся в хорошей позиции, они должны принимать правильные решения прямо на поле.

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Источник:
УАФ
Опубликовал: Михаил Черныш
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