Когут: Думаю, для полного восстановления потребуется еще около 1,5 месяца

Хавбек "Д непра-1 " Игорь Когут рассказал о том, как идет процесс восстановления от травмы, которую футболист получил еще в октябре 2023 года.

– Уже с нетерпением ждал возвращения на базу. После травмы прошло 5 месяцев, после операции – четыре. Без тренировок с командой все это время было тяжело, но это надо было пережить. Сейчас начинаю тренироваться индивидуально, уже два дня занимаюсь беговой работой. Это что-то новенькое сейчас для меня. Постараюсь как можно быстрее вернуться на поле и помогать команде.

– Из чего состояла твоя реабилитация?

– После операции поехал в Киев на восстановление в реабилитационный центр. Большое спасибо всем тамошним специалистам. Сначала были банальные простейшие упражнения: понемногу сгибать и разгибать ногу – а потом уже была работа на укрепление мышц и связок. По 4-5 часов в день надо было заниматься. Сначала было несколько тяжеловато, но потом привыкаешь к такому.

– Когда можно ожидать твоего возвращения к игре?

– После операции прошло 4 месяца. В общем, это очень индивидуальный вопрос относительно сроков, зависит от организма. Думаю, потребуется еще около 1,5 месяца, может, чуть меньше. Буду стараться вернуться как можно скорее – посмотрим, как позволит здоровье.

– Ты был на многих матчах "Днепра-1" непосредственно на стадионах. Какое впечатление производила команда?

– Да, смотрел все матчи, а когда была возможность обязательно ездил на стадионы: Кривой Рог, Полтава, Львов... Команда играла очень хорошо и вышла из трудной ситуации, в которой мы оказались в начале сезона. Очень рад за партнеров, которые вышли на первое место. Сейчас весенний футбол тяжелый, и любая команда может у любой отобрать очки. Конечно, было большое желание взять 6 очков в первых двух матчах, но есть 4. Хорошо, что переиграли "Оболонь", вернулись к победам. Надо продолжать в том же темпе.