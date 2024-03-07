Верес - Динамо. Известны стартовые составы команд

Сегодня, 7 марта, состоится матч 20-го тура УПЛ , в котором "Верес" примет "Динамо".

Поединок начнется в 18:00, и уже известны стартовые составы команд.

"Верес": Когут, Шевченко, Жулио Сезар, Кучеренко, Морозко, Банада, Кучеров, Шастал, Шарай, Гайдучек, Мрвальевич

Запасные: Паст, Смиян, Вовченко, Гакман, Кухарук, Кльоц, Шестаков, Янаков, Свитюха, Сачук, Шаран, Шух

"Динамо": Бущан, Попов, Михавко, Шепелев, Волошин, Шапаренко, Андриевский, Караваев, Кабаев, Дубинчак, Ванат

Запасные: Нещерет, Моргун, Вивчаренко, Тымчик, Дячук, Сирота, Биловар, Бенито, Пономаренко

Напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка .

Также отметим, что "Верес" борется за выживание и находится на 15-м месте в турнирной таблице с 12 очками.

"Динамо" - скрытый лидер чемпионата – 4 место, 34 очка и 3 игры в запасе.