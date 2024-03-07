Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Верес - Динамо. Известны стартовые составы команд
Динамо все еще без Буяльского и Ярмоленко
фото - УПЛ
Сегодня, 7 марта, состоится матч 20-го тура
Поединок начнется в 18:00, и уже известны стартовые составы команд.
"Верес": Когут, Шевченко, Жулио Сезар, Кучеренко, Морозко, Банада, Кучеров, Шастал, Шарай, Гайдучек, Мрвальевич
Запасные: Паст, Смиян, Вовченко, Гакман, Кухарук, Кльоц, Шестаков, Янаков, Свитюха, Сачук, Шаран, Шух
"Динамо": Бущан, Попов, Михавко, Шепелев, Волошин, Шапаренко, Андриевский, Караваев, Кабаев, Дубинчак, Ванат
Запасные: Нещерет, Моргун, Вивчаренко, Тымчик, Дячук, Сирота, Биловар, Бенито, Пономаренко
Напомним, что UA-Футбол проведет
Также отметим, что "Верес" борется за выживание и находится на 15-м месте в турнирной таблице с 12 очками.
"Динамо" - скрытый лидер чемпионата – 4 место, 34 очка и 3 игры в запасе.
Популярное сейчас
- Верес – Динамо. АУДИО онлайн трансляция матча 20-го тура чемпионата Украины
- Клопп против Гвардиолы, еврокубки и четыре дня УПЛ. Расписание футбола на 4 – 10 марта
- Верес - Динамо. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Вернидуб - о втором голе Шахтера: Не надо поднимать и гладить соперника
- Девушка Криштиану Роналду удивила публику на неделе моды в Париже
- Бывшая девушка чемпиона мира в Катаре готова продать золотую медаль в оплату долгов по ипотеке. ФОТО
Комментарии 1