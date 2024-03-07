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Старт матча Верес – Динамо перенесли из-за воздушной тревоги. Известно новое время начала поединка

Премьер-лига

Взлетел рашистский МиГ

Старт матча Верес – Динамо перенесли из-за воздушной тревоги. Известно новое время начала поединка

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Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 7 марта, запланирован матч 20-го тура, в котором "Верес" в Ровно примет "Динамо".

Начало матча было запланировано на 18:00, однако буквально за 5 минут до начала по всей Украине была объявлена воздушная тревога – взлетел МиГ-31.

Таким образом, старт матча откладывается.

Обновлено. Поединок должен начаться в 18:40 по киевскому времени. Отбой тревоги прозвучал в 18:22.

Тем не менее, когда бы он не начался, UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

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Комментарии
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tekutiev
07.03.2024 в 18:16
раньше нельзя было игру начать?
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Комментарии 4
tekutiev
07.03.2024 в 18:16
раньше нельзя было игру начать?
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vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
07.03.2024 в 18:40
Спать зарані лягаєш ?
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tekutiev
07.03.2024 в 18:51
при чем здесь это?зачем начинать в 19:00 плюс возможные воздушные тревоги.всё может затянуться.потом доигрывать,переигрывать
 
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UchihaAzuma (Одеса)
07.03.2024 в 18:42
было уже поздно раньше начинать
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