Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Старт матча Верес – Динамо перенесли из-за воздушной тревоги. Известно новое время начала поединка
Взлетел рашистский МиГ
alerts
Сегодня, 7 марта, запланирован матч 20-го тура, в котором "Верес" в Ровно примет "Динамо".
Начало матча было запланировано на 18:00, однако буквально за 5 минут до начала по всей Украине была объявлена воздушная тревога – взлетел МиГ-31.
Таким образом, старт матча откладывается.
Обновлено. Поединок должен начаться в 18:40 по киевскому времени. Отбой тревоги прозвучал в 18:22.
Тем не менее, когда бы он не начался, UA-Футбол проведет
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
tekutiev
07.03.2024 в 18:16
Ответить
0
0
Популярное сейчас
- "Мы платим кучу денег, так что заткнитесь". Гвардиола назвал причину тяжёлого графика Манчестер Сити
- Ребров лично объявит заявку сборной Украины и даст пресс-конференцию: названа дата
- Верес - Динамо. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Вернидуб - о втором голе Шахтера: Не надо поднимать и гладить соперника
- Девушка Криштиану Роналду удивила публику на неделе моды в Париже
- Бывшая девушка чемпиона мира в Катаре готова продать золотую медаль в оплату долгов по ипотеке. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн
Комментарии 4