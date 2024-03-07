Старт матча Верес – Динамо перенесли из-за воздушной тревоги. Известно новое время начала поединка

Сегодня, 7 марта, запланирован матч 20-го тура, в котором "Верес" в Ровно примет "Динамо".

Начало матча было запланировано на 18:00, однако буквально за 5 минут до начала по всей Украине была объявлена воздушная тревога – взлетел МиГ-31.

Таким образом, старт матча откладывается.

Обновлено. Поединок должен начаться в 18:40 по киевскому времени. Отбой тревоги прозвучал в 18:22.