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Шовковский отреагировал на пенальти в ворота Динамо на последних минутах встречи с Вересом

Премьер-лига

Посетил пресс-конференцию после матча

Шовковский отреагировал на пенальти в ворота Динамо на последних минутах встречи с Вересом

fcdynamo.com

Новина українською

Главный тренер "Динамо" Александр Шовковский прокомментировал результат матча с "Вересом" (1:1):

- Неприятно терять очки в конце матча. Если же говорить в целом, то сегодня я не увидел от наших футболистов того желания, которого от них ожидал. К сожалению, мы не доиграли этот матч, хотя и понимали, что в конце матча соперник будет оказывать давление на наши ворота, ожидали "навала". Тем не менее, даже при этом должны были спокойнее завершать матч. Однако есть то, что есть.

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- Момент с назначением пенальти? Еще не смотрел повтор этого момента, поэтому не могу комментировать.

- Была ли в установке на игру задача забить быстрый гол, а затем удерживать центр поля и действовать на контратаках?

- Мне сложно представить тренера, который дал бы такую установку на игру. Сегодня мы не были похожи сами на себя. Говорю это откровенно. Поэтому в какой-то степени результат закономерен.

Напомним, что "Динамо" в нынешнем сезоне УПЛ занимает четвертую строчку, отставая от первой строчки на 3 пункта, однако команда имеет 2 игры в запасе.

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Источник:
УПЛ
Опубликовал: Влад Петрушевский
Комментарии
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alex.belogubko (одесса)
07.03.2024 в 22:17
ДК топят а ШД тянут за уши
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Комментарии 1
alex.belogubko (одесса)
07.03.2024 в 22:17
ДК топят а ШД тянут за уши
Ответить
1
2

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