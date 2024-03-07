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Шовковский отреагировал на пенальти в ворота Динамо на последних минутах встречи с Вересом
Посетил пресс-конференцию после матча
fcdynamo.com
Главный тренер "Динамо" Александр Шовковский прокомментировал результат матча с "Вересом" (1:1):
- Неприятно терять очки в конце матча. Если же говорить в целом, то сегодня я не увидел от наших футболистов того желания, которого от них ожидал. К сожалению, мы не доиграли этот матч, хотя и понимали, что в конце матча соперник будет оказывать давление на наши ворота, ожидали "навала". Тем не менее, даже при этом должны были спокойнее завершать матч. Однако есть то, что есть.
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- Момент с назначением пенальти? Еще не смотрел повтор этого момента, поэтому не могу комментировать.
- Была ли в установке на игру задача забить быстрый гол, а затем удерживать центр поля и действовать на контратаках?
- Мне сложно представить тренера, который дал бы такую установку на игру. Сегодня мы не были похожи сами на себя. Говорю это откровенно. Поэтому в какой-то степени результат закономерен.
Напомним, что "Динамо" в нынешнем сезоне УПЛ занимает четвертую строчку, отставая от первой строчки на 3 пункта, однако команда имеет 2 игры в запасе.
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