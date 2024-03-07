Шовковский отреагировал на пенальти в ворота Динамо на последних минутах встречи с Вересом

Главный тренер "Динамо" Александр Шовковский прокомментировал результат матча с "Вересом" (1:1):

- Неприятно терять очки в конце матча. Если же говорить в целом, то сегодня я не увидел от наших футболистов того желания, которого от них ожидал. К сожалению, мы не доиграли этот матч, хотя и понимали, что в конце матча соперник будет оказывать давление на наши ворота, ожидали "навала". Тем не менее, даже при этом должны были спокойнее завершать матч. Однако есть то, что есть.

Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football

- Момент с назначением пенальти? Еще не смотрел повтор этого момента, поэтому не могу комментировать.

- Была ли в установке на игру задача забить быстрый гол, а затем удерживать центр поля и действовать на контратаках?

- Мне сложно представить тренера, который дал бы такую установку на игру. Сегодня мы не были похожи сами на себя. Говорю это откровенно. Поэтому в какой-то степени результат закономерен.

Напомним, что "Динамо" в нынешнем сезоне УПЛ занимает четвертую строчку, отставая от первой строчки на 3 пункта, однако команда имеет 2 игры в запасе.