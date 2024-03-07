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Караваев: Самые виноваты, что довели до последних секунд, еще и получили пенальти

Премьер-лига
Обновлено

Динамо не удержало победу в матче с Вересом

Караваев: Самые виноваты, что довели до последних секунд, еще и получили пенальти

Фото: ФК Динамо

Новина українською

Универсал "Динамо" Александр Караваев прокомментировал ничью в матче 20-го тура УПЛ с "Вересом" (1:1).

– Достаточно нервный матч вышел против "Вереса". Ожидали, что так будет?

- Да, конечно. Понимаем, как все команды на нас настраиваются. Понимали, что будет очень трудная игра. Были свои моменты забивать и не доводить до такой развязки в конце. Сами виноваты, будем проводить работу над ошибками и работать дальше.

– Было много моментов, почему не удалось дожать соперника?

- Много факторов. Может, где-то у кого-то опыт, где концентрация, где были спокойнее, потому что вели в счете. Не думали, что может быть такое в конце. Хотя в прошлом году тоже так играли, вели 1:0, на 79-й минуте был пенальти, но Бущан отбил. Мы тогда еще 3:0 выиграли. А сейчас такое совпадение.

Самые виноваты, что довели до последних секунд. Еще получили пенальти.

– Прокомментируете пенальти?

– Я был далеко, но мне показалось, что наш игрок был первым на мяче, а футболист "Верес" сзади стелился. Но если арбитр посмотрел повтор и увидел там пенальти – что мы можем сказать? Значит, он был.

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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Михаил Черныш
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