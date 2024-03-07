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Караваев: Самые виноваты, что довели до последних секунд, еще и получили пенальти
Динамо не удержало победу в матче с Вересом
Фото: ФК Динамо
Универсал "Динамо" Александр Караваев прокомментировал
– Достаточно нервный матч вышел против "Вереса". Ожидали, что так будет?
- Да, конечно. Понимаем, как все команды на нас настраиваются. Понимали, что будет очень трудная игра. Были свои моменты забивать и не доводить до такой развязки в конце. Сами виноваты, будем проводить работу над ошибками и работать дальше.
– Было много моментов, почему не удалось дожать соперника?
- Много факторов. Может, где-то у кого-то опыт, где концентрация, где были спокойнее, потому что вели в счете. Не думали, что может быть такое в конце. Хотя в прошлом году тоже так играли, вели 1:0, на 79-й минуте был пенальти, но Бущан отбил. Мы тогда еще 3:0 выиграли. А сейчас такое совпадение.
Самые виноваты, что довели до последних секунд. Еще получили пенальти.
– Прокомментируете пенальти?
– Я был далеко, но мне показалось, что наш игрок был первым на мяче, а футболист "Верес" сзади стелился. Но если арбитр посмотрел повтор и увидел там пенальти – что мы можем сказать? Значит, он был.
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