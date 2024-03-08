Александрия назвала игрока месяца - из-за него команда получила техпоражение

"Александрия" назвала лучшего игрока месяца по итогам декабря-февраля, который был определен путем голосования среди болельщиков.

Как сообщает пресс-служба "горожан", победу одержал полузащитник Иван Калюжный. На награду также претендовали Даниил Скорко и Родион Плакса.

Калюжный сыграл за "Александрию" в матче 18-го тура УПЛ против "Шахтера" (0:0), который состоялся 26 февраля. Впоследствии александрийцы признали, что хавбек на тот момент не был заявлен за клуб для участия в турнире, из-за чего команде Руслана Ротаня засчитали техническое поражение (0:3).

Напомним, первую часть текущего сезона Калюжный провел в аренде в черкасском ЛНЗ.