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Источник: Защитник Днепра-1 перешел в Полесье
Позже будет официальное представление
Фото: СК Дніпро-1
Защитник "Днепра-1" Василий Кравец стал игроком "Полесья". Об этом сообщает журналист Эндрю Тодос в своем телеграмм-канале.
"Левый защитник уже завершил трансфер в житомирскую команду. Представление ожидается вскоре", - пишет источник.
Отметим, что Василия Кравца нет в заявке "Днепра-1" на матч с "Рухом", который в эти минуты проходит в Днепре в рамках 20-го тура.
Ранее коммерческий директор "Днепра-1" Вячеслав Фридман подтвердил то, что "Днепр-1" не сумел выкупить контакт Василия Кравца и тот, скорее всего, покинет команду.
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