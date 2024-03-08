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Источник: Защитник Днепра-1 перешел в Полесье

Премьер-лига

Позже будет официальное представление

Источник: Защитник Днепра-1 перешел в Полесье

Фото: СК Дніпро-1

Новина українською

Защитник "Днепра-1" Василий Кравец стал игроком "Полесья". Об этом сообщает журналист Эндрю Тодос в своем телеграмм-канале.

"Левый защитник уже завершил трансфер в житомирскую команду. Представление ожидается вскоре", - пишет источник.

Отметим, что Василия Кравца нет в заявке "Днепра-1" на матч с "Рухом", который в эти минуты проходит в Днепре в рамках 20-го тура.

Ранее коммерческий директор "Днепра-1" Вячеслав Фридман подтвердил то, что "Днепр-1" не сумел выкупить контакт Василия Кравца и тот, скорее всего, покинет команду.

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Источник:
Зоря Лондонськ
Опубликовал: Игорь Семйон
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