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В Днепре уже трижды приостанавливался матч местной команды с Рухом
Из-за воздушной тревоги
Аліна Єрофеєва/UA-Футбол
В Днепре продолжается матч 20-го тура УПЛ между "Днепр-1" и "Рухом". Однако полноценно играть в футбол команды не могут.
Уже дважды поединок приостанавливался из-за воздушной тревоги в Днепре. Сначала она прозвучала в перерыве матча, отсрочив начало тайма второго.
А уже во время второй 45-минутки команды дважды вынуждены были сойти с поля и уйти в укрытие. Счет матча к этому времени – 1:0 в пользу "Руха".
Отметим, что "Днепр-1" - "Рух" – это первый матч игрового дня УПЛ. Но уже начался и второй между "Металлистом 1925" и "ЛНЗ.
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