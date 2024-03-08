В Днепре уже трижды приостанавливался матч местной команды с Рухом

В Днепре продолжается матч 20-го тура УПЛ между "Днепр-1" и "Рухом". Однако полноценно играть в футбол команды не могут.

Уже дважды поединок приостанавливался из-за воздушной тревоги в Днепре. Сначала она прозвучала в перерыве матча, отсрочив начало тайма второго.

А уже во время второй 45-минутки команды дважды вынуждены были сойти с поля и уйти в укрытие. Счет матча к этому времени – 1:0 в пользу "Руха".

Отметим, что "Днепр-1" - "Рух" – это первый матч игрового дня УПЛ. Но уже начался и второй между "Металлистом 1925" и "ЛНЗ.