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В Днепре уже трижды приостанавливался матч местной команды с Рухом

Премьер-лига

Из-за воздушной тревоги

В Днепре уже трижды приостанавливался матч местной команды с Рухом

Аліна Єрофеєва/UA-Футбол

Новина українською

В Днепре продолжается матч 20-го тура УПЛ между "Днепр-1" и "Рухом". Однако полноценно играть в футбол команды не могут.

Уже дважды поединок приостанавливался из-за воздушной тревоги в Днепре. Сначала она прозвучала в перерыве матча, отсрочив начало тайма второго.

А уже во время второй 45-минутки команды дважды вынуждены были сойти с поля и уйти в укрытие. Счет матча к этому времени – 1:0 в пользу "Руха".

Отметим, что "Днепр-1" - "Рух" – это первый матч игрового дня УПЛ. Но уже начался и второй между "Металлистом 1925" и "ЛНЗ.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
Комментарии
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Djarik87 (Київська область)
08.03.2024 в 16:21
Цей матч підтверджує рівень нашого гімночемпіонату. Бездарі.
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Комментарии 2
Djarik87 (Київська область)
08.03.2024 в 16:21
Цей матч підтверджує рівень нашого гімночемпіонату. Бездарі.
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0
1
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Вarcelinius
08.03.2024 в 16:16
Уже трижды. 10 минут оставалось, уже б доиграли блъ... ничего бы не случилось.
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