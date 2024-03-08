Между матчами – ровно сутки. Газон стадиона Левый берег тяжело выдерживает нагрузку. Фотофакт

В пятницу, восьмого марта, "Металлист 1925" в рамках двадцатого тура принимает ЛНЗ. Делает он это на стадионе "Левый берег" в Киевской области.

Вчера, седьмого марта, здесь сыграли "Заря" и "Минай" (2:0). Как передает корреспондент UA-Футбол с места событий Алина Ерофеева, газон стадиона находится не в лучшем состоянии. Видны "залысины" и кочки.

Фото - Алина Ерофеева, UA-Футбол

В матче между "Металлистом 1925" и ЛНЗ закончен первый тайм. Счет – 0:0.