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Между матчами – ровно сутки. Газон стадиона Левый берег тяжело выдерживает нагрузку. Фотофакт
Вчера здесь соперника принимала Заря, сегодня – МХ1925
Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол
В пятницу, восьмого марта, "Металлист 1925" в рамках двадцатого тура принимает ЛНЗ. Делает он это на стадионе "Левый берег" в Киевской области.
Вчера, седьмого марта, здесь сыграли "Заря" и "Минай" (2:0). Как передает корреспондент UA-Футбол с места событий Алина Ерофеева, газон стадиона находится не в лучшем состоянии. Видны "залысины" и кочки.
Фото - Алина Ерофеева, UA-Футбол
В матче между "Металлистом 1925" и ЛНЗ закончен первый тайм. Счет – 0:0.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
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