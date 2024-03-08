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Кривбасс - Оболонь. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

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Кривбасс - Оболонь: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 9.03.2024 ⋊ УПЛ на UA-Футбол

Кривбасс - Оболонь. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол

Новина українською

Криворожский "Кривбасс" на своем поле будет пытаться реабилитироваться после поражения от донецкого "Шахтера" в предыдущем туре. Завтра, уже в рамках 20-го тура УПЛ подопечные Юрия Вернидуба примут киевскую "Оболонь Валерия Иващенко.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

Криворожане и киевляне являются представителями совершенно разных эшелонов турнирной таблицы. "Кривбасс" идет в тройке лидеров, в свою очередь "Оболонь" ведет борьбу за выживание в украинском элитном дивизионе.

"Пивовары" набрали лишь один зачетный балл в первых двух турах после возвращения из зимней паузы, хотя по игре "зеленые" выглядели достаточно симпатично и энергично. Особенно если сравнивать с последним периодом первого круга.

Что касается "Кривбасса", то коллектив Вернидуба стартовал весеннюю часть с уверенной гостевой победы над черкасским ЛНЗ (3:0).

Матч 20-го тура УПЛ сезона 2023/24 "Кривбасс" - "Оболонь" состоится в субботу, 9-го марта 2024-го года, в 18:00.

Смотреть трансляцию матча можно на новосозданном канале УПЛ ТВ - он доступен у большинства операторов и на большинстве ОТТ-платформ (Киевстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTv, VOLIA, sweet.tv и т.д.).

Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>

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