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Кривбасс - Оболонь. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Кривбасс - Оболонь: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 9.03.2024 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол
Криворожский "Кривбасс" на своем поле будет пытаться реабилитироваться после поражения от донецкого "Шахтера" в предыдущем туре. Завтра, уже в рамках 20-го тура УПЛ подопечные Юрия Вернидуба примут киевскую "Оболонь Валерия Иващенко.
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Криворожане и киевляне являются представителями совершенно разных эшелонов турнирной таблицы. "Кривбасс" идет в тройке лидеров, в свою очередь "Оболонь" ведет борьбу за выживание в украинском элитном дивизионе.
"Пивовары" набрали лишь один зачетный балл в первых двух турах после возвращения из зимней паузы, хотя по игре "зеленые" выглядели достаточно симпатично и энергично. Особенно если сравнивать с последним периодом первого круга.
Что касается "Кривбасса", то коллектив Вернидуба стартовал весеннюю часть с уверенной гостевой победы над черкасским ЛНЗ (3:0).
Матч 20-го тура УПЛ сезона 2023/24 "Кривбасс" - "Оболонь" состоится в субботу, 9-го марта 2024-го года, в 18:00.
Смотреть трансляцию матча можно на новосозданном канале УПЛ ТВ - он доступен у большинства операторов и на большинстве ОТТ-платформ (Киевстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTv, VOLIA, sweet.tv и т.д.).
Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно
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