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Черноморец - Ворскла. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Черноморец – Ворскла: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 09.03.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото - Анатолій Спиця, UA-Футбол
"Черноморцу" удалось взять одно очко в двух киевских матчах с "Оболонью" и "Динамо". Одесситы возвращаются домой, и попытаются укротить "Ворсклу", которая в прошлом туре одержала свою первую победу с новым тренером Долганским.
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Поединок "Черноморец" – "Ворскла" будет сыгран в субботу в Одессе. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 13:00. Смотреть трансляцию матча можно на УПЛ ТВ.
Украинская Премьер-лига, 20-й тур
9 марта 2024 года. Одесса, "Черноморец"
"Черноморец" 13:00 "Ворскла"
Видеотрансляция – УПЛ-ТВ
Текстовая трансляция – UA-Футбол
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