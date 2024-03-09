Черноморец - Ворскла. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

"Черноморцу" удалось взять одно очко в двух киевских матчах с "Оболонью" и "Динамо". Одесситы возвращаются домой, и попытаются укротить "Ворсклу", которая в прошлом туре одержала свою первую победу с новым тренером Долганским.

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Поединок "Черноморец" – "Ворскла" будет сыгран в субботу в Одессе. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 13:00. Смотреть трансляцию матча можно на УПЛ ТВ.

Украинская Премьер-лига, 20-й тур

9 марта 2024 года. Одесса, "Черноморец"

"Черноморец" 13:00 "Ворскла"

Видеотрансляция – УПЛ-ТВ

Текстовая трансляция – UA-Футбол

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Видеотрансляция матча доступна по ссылке >>>