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Черноморец - Ворскла. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига

Черноморец – Ворскла: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 09.03.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Черноморец - Ворскла. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото - Анатолій Спиця, UA-Футбол

Новина українською

"Черноморцу" удалось взять одно очко в двух киевских матчах с "Оболонью" и "Динамо". Одесситы возвращаются домой, и попытаются укротить "Ворсклу", которая в прошлом туре одержала свою первую победу с новым тренером Долганским.

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Поединок "Черноморец" – "Ворскла" будет сыгран в субботу в Одессе. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 13:00. Смотреть трансляцию матча можно на УПЛ ТВ.

Украинская Премьер-лига, 20-й тур

9 марта 2024 года. Одесса, "Черноморец"

"Черноморец" 13:00 "Ворскла"

Видеотрансляция – УПЛ-ТВ

Текстовая трансляция – UA-Футбол

Для просмотра нужно пройти по ссылке и зарегистрироваться. Трансляция доступна бесплатно

Видеотрансляция матча доступна по ссылке >>>

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Сапожников
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