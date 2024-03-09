Любенович: Уровень чемпионата Украины пошел вверх

Главный тренер “Миная” Желько Любенович прокомментировал уровень современной УПЛ.

“ – По первым турам как вам чемпионат Украины?

– Я очень удивлен, что в Украине столь высок уровень чемпионата. Он пошел вверх. Одно время был определенный спад, но сейчас виден прогресс. Это очень хорошо для Украины.

– Как думаете, УПЛ будет дальше развиваться? Какая борьба пойдет в верхней части?

– Думаю, всем будет интересно. Кто станет чемпионом, меня мало беспокоит. Меня интересует только моя команда.

– По версии Всеукраинского объединения тренеров вас сочли лучшим тренером прошлого тура. Какие ощущения?

– Очень приятно, когда тренеры отдают голоса за тебя. Для меня это очень важно. Буду стараться в будущем доказать, что это не случайно, не единичный случай”, – сказал Любенович.