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Любенович: Уровень чемпионата Украины пошел вверх
Считает, что всем будет интересно
Фото: ФК Минай
Главный тренер “Миная” Желько Любенович прокомментировал уровень современной УПЛ.
“ – По первым турам как вам чемпионат Украины?
– Я очень удивлен, что в Украине столь высок уровень чемпионата. Он пошел вверх. Одно время был определенный спад, но сейчас виден прогресс. Это очень хорошо для Украины.
– Как думаете, УПЛ будет дальше развиваться? Какая борьба пойдет в верхней части?
– Думаю, всем будет интересно. Кто станет чемпионом, меня мало беспокоит. Меня интересует только моя команда.
– По версии Всеукраинского объединения тренеров вас сочли лучшим тренером прошлого тура. Какие ощущения?
– Очень приятно, когда тренеры отдают голоса за тебя. Для меня это очень важно. Буду стараться в будущем доказать, что это не случайно, не единичный случай”, – сказал Любенович.
Сейчас “Минай” занимает последнее, 16 место в УПЛ. До 14 позиции, позволяющей участвовать в переходных матчах, команде не хватает пяти зачетных пунктов.
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