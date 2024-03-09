  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Источник: Зимний новичок ЛНЗ получил травму
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Источник: Зимний новичок ЛНЗ получил травму

Премьер-лига

Оливье Тилль пропустит игру 12 марта

Источник: Зимний новичок ЛНЗ получил травму

Скриншот: канал ЛНЗ на YouTube

Новина українською

Оливье Тилль пропустит матч против "Днепра-1". Об этом сообщает Sport.ua.

По информации источника, во вчерашнем поединке против "Металлиста 1925" Оливье Тилль получил повреждение и был заменен во время перерыва. Отмечается, что пока неизвестно, насколько серьезна травма, ведь детальное мед обследование 27-летнего игрока пройдет завтра.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, пока Оливье Тилль отыграл 2 матча за черкасскую команду. Сейчас "ЛНЗ" занимает 9 место в УПЛ, с 24 очками.

По теме
yellow-arrow
Макуана: Я не говорю, что мы находимся в кризисе
yellow-arrow
Клопп против Гвардиолы, Миколенко против МЮ и УПЛ. Расписание футбола на 4 – 10 марта
yellow-arrow
Полесье объявило о подписании Василия Кравца
ЛНЗ (Черкассы) Оливье Тилль
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости