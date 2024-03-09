Источник: Зимний новичок ЛНЗ получил травму

Оливье Тилль пропустит матч против "Днепра-1". Об этом сообщает Sport.ua.

По информации источника, во вчерашнем поединке против "Металлиста 1925" Оливье Тилль получил повреждение и был заменен во время перерыва. Отмечается, что пока неизвестно, насколько серьезна травма, ведь детальное мед обследование 27-летнего игрока пройдет завтра.

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Напомним, пока Оливье Тилль отыграл 2 матча за черкасскую команду. Сейчас "ЛНЗ" занимает 9 место в УПЛ, с 24 очками.