Подарок на юбилей. Черноморец - Ворскла 0:1. Видеообзор матча

Противостояние в матче 20-го тура между "Черноморцем" и "Ворсклой" закончилось с преимуществом полтавского клуба. Хотя по игре, нельзя было сказать, что было видно явного победителя, но все же, гости смогли забить гол в ворота соперника на последних минутах матча. Отличился Бацула на 89-й минуте.

Могла бы игра пойти по другому сценарию? Конечно, но 3 очка сегодня забирают "зелено-белые" в свой юбилейный 800-й матч в чемпионатах Украины.

Украинская Премьер-лига, 20-й тур. Одесса, "Черноморец"

"Черноморец" - "Ворскла" 0:1

Гол: Бацула 89