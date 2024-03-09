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Подарок на юбилей. Черноморец - Ворскла 0:1. Видеообзор матча

Премьер-лига

Черноморец - Ворскла ⋉ 0:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 09.03.2024 ⋇ УПЛ на UA-Футбол

Подарок на юбилей. Черноморец - Ворскла 0:1. Видеообзор матча

Фото: пресслужби ФК "Чорноморець"

Новина українською

Противостояние в матче 20-го тура между "Черноморцем" и "Ворсклой" закончилось с преимуществом полтавского клуба. Хотя по игре, нельзя было сказать, что было видно явного победителя, но все же, гости смогли забить гол в ворота соперника на последних минутах матча. Отличился Бацула на 89-й минуте.

Могла бы игра пойти по другому сценарию? Конечно, но 3 очка сегодня забирают "зелено-белые" в свой юбилейный 800-й матч в чемпионатах Украины.

Украинская Премьер-лига, 20-й тур. Одесса, "Черноморец"
"Черноморец" - "Ворскла" 0:1
Гол: Бацула 89

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Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
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