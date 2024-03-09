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Известны стартовые составы на матч Кривбасс-Оболонь

Премьер-лига

Игра 20-го тура начнется в 18:00

Известны стартовые составы на матч Кривбасс-Оболонь

Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол

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Криворожский "Кривбасс" и киевская "Оболонь" объявили стартовые составы на матч 20-го тура.

"Кривбасс":

Стартовый состав: 33 Клищук Андрей, 25 Бандейра Да Фонсека Рафаэль Александре, 13 Бескоровайный Даниил (К), 5 Стецьков Тимур, 55 Нябейе Дибанго Джуниор Иван, 21 Кузык Денис, 11 Татарков Никита, 8 Бизимана Джихад, 9 Соса Даниэль, 14 Лунев Максим, 80 Принс.

Запасные: 1 Хома Богдан, 30 Маханьков Владимир, 7 Понедельник Андрей, 39 Сантини Натанаэль, Рубен, 99 Близниченко Виктор, 22 Вакулко Юрий, 47 Твердохлеб Егор, 20 Микитишин Артур, 94 Задерака Максим, 10 Хомченовский Дмитрий, 78 Кожушко Олег, 97 По Жан Морель.

Тренер: Вернидуб Юрий.

"Оболонь":

Стартовый состав: 1 Федоровский Назарий, 24 Прокопенко Егор, 37 Дубко Валерий, 3 Приймак Владислав, 2 Карась Даниил, 9 Мединский Игорь, 17 Черненко Руслан, 4 Мороз Тарас, 10 Слободян Олег (К), 7 Вишневский Олег, 95 Краснопир Игорь.

Запасные: 23 Рыбка Александр, 5 Осман Александр, 33 Нагиев Дмитрий, 14 Чернов Александр, 25 Груша Виталий, 55 Суханов Сергей, 19 Косовский Сергей, 11 Грисьо Максим, 8 Тарануха Ростислав, 50 Запорожец Евгений, 34 Вовкун Артем, 16 Лукьянчук Павел.

Тренер: Иващенко Валерий.

Поединок начнется в 18:00. Следите за событиями в нашей текстовой трансляции.

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Источник:
upl.ua
Опубликовал: Владислав Шарапа
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