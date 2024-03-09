УПЛ. Кривбасс - Оболонь 1:0. Сумбурная реабилитация

Как и положено статусу фаворита и хозяина поединка, "Кривбасс" с первых минут прибрал мяч к своим ногам и завладел инициативой. Подопечные Юрия Вернидуба очень высоко встречали "пивоваров" на их половине поля. Моментами прессинг криворожан доходил вплоть до лицевой линии. Криворожане полностью контролировали ход встречи и задавали комфортный для себя темп.

Первая хорошая атака от хозяев возникла уже на первых минутах. Бандейра классно вырезал на Сосу, но ганец сильно перемудрил и решил перебрасывать голкипера - получилось сильно и неточно. Следующий опасный момент возник на экваторе первого тайма. На этот раз уже партнер Даниэля по атаке Принс Аду не сумел переиграть Федоривского после заброса из глубины. Подопечные Валерия Иващенко изредка старались огрызаться, вырываясь в немногочисленные контратаки. В одном из таких эпизодов можно выделить удар Вишневского, которого партнеры вывели на отличную позицию, однако удар нападающего "зеленых" пришелся прямо в Клищука.

До конца первых 45 минут футболисты "Кривбасса" провели еще несколько достаточно перспективных атак. Но, то банально не хватало точности в завершающей стадии, то просто "пивовары" грамотно перекрывали зоны и вытесняли соперника из своей штрафной, заставляя ошибаться.

Вот и все, что можно выделить в первой половине встречи. "Кривбасс", закономерно и ожидаемо, действовал первым номером и был более активным у чужих ворот. Однако стоит отдать должное гостям, так как "Оболонь" хоть и большую часть игрового времени оборонялась, но это не было похоже на классический автобус - киевляне все же пытались искать свое счастье впереди.

Также стоит отметить возвращение в центр защиты капитана криворожан Бескоровайного. Высоченный Даниил ощутимо добавил монолитности и спокойствия в оборонительных рядах своей команды. Особенно, если сравнивать с игрой против "Шахтера". Да, "горняки" имеют совсем другой уровень и статус, чем "пивовары", но все же.

Старт второй половины встречи в игровом плане сюрпризов тоже не принес и ознаменовался воздушной тревогой. К счастью, опасность миновала и команды достаточно быстро вернулись на поле. Игра продолжилась по аналогичному сценарию: коллектив Вернидуба контролировал мяч, а игроки Иващенко отсиживались в обороне и ждали свой шанс на контрвыпад.

Позиционные атаки и стандартные верховые забросы успехов "Кривбассу" не приносили. Нужен был тот, кто возьмет на себя ответственность и придумает какое-то оригинальное решение или предложит нетривиальное развитие атаки. И такой нашелся. Им стал новоиспеченный легионер криворожского клуба Рафаэль Бандейра. Португалец сместился с правого фланга, обыграл на дриблинге двух оппонентов и выкатил на Кузыка, который с разворота поразил ворота "пивоваров".

Вишневский мог моментально ответить и установить паритет на табло, воспользовавшись ошибкой, обычно надежного, Бескоровайного. Однако своего капитана подстраховал Клищук. Чуть позже вышедший на поле Тарануха провел неплохой удар из-за пределов штрафной площадки. Еще неплохая возможность была у Лукьянчука, но мяч разошелся со стойкой после удара головой.

В концовке игра раскрылась, команды не задерживались в центре поля и быстро переходили в последнюю треть. Более-менее и выровнялся показатель владения. А по моментам ощутимо прибавила "Оболонь". Хозяева тоже еще имели свои возможности, особенно активным в последние минуты был Кожушко. Однако, так и закончили.

В целом достаточно равная и в определенном смысле сумбурная игра, которая закончилась прагматичной победой "Кривбасса". Благодаря этим трем очкам, криворожане сравниваются со своим обидчиком в лице донецкого "Шахтера" по очкам. Однако у "горняков" еще есть два матча в запасе. Ну а "пивовары" снова выглядели симпатично, продемонстрировали хорошую динамику и не стушевались после пропущенного гола, но снова не сумели зацепиться за очки... Игра подопечных Иващенко вдохновляет на позитив в борьбе за выживание, однако все же нужны очки.

Фото: УПЛ

20-й тур УПЛ сезона 2023/24

9.03.2024. Кривой Рог, стадион "Горняк"

"Кривбасс" - "Оболонь" 1:0

Голы: Кузык 57

"Кривбасс": Клищук - Бандейра Да Фонсека, Бескоровайный, Стецков, Дибанго, Кузык (Хомченовский 87) - Татарков (Вакулко 46), Бизимана, Лунев (Твердохлеб 65) - Соса (Понедельник 87), Принс (Кожушко 71).

Запасные: Хома, Маханьков, Понедельник, Сантини Натанаэль, Близниченко, Вакулко, Твердохлеб, Микитишин, Задерака, Хомченовский, Кожушко, По Жан.

Главный тренер: Юрий Вернидуб.

"Оболонь": Федоровский - Дубко, Приймак, Карась (Лукьянчук 71), Прокопенко - Мединский, Черненко (Запорожец 81), Мороз (Косовский 51), Слободян (Суханов 81) - Вишневский (Тарануха 71), Краснопир.

Запасные: Рыбка, Осман, Нагиев, Чернов, Груша, Суханов, Косовский, Грисьо, Тарануха, Запорожец, Вовкун, Лукьянчук.

Главный тренер: Валерий Иващенко.

Предупреждения: Мороз 45+1, Приймак 68, Твердохлеб

Арбитр: Коваленко Андрей.