Полесье направит средства от проданных билетов на нужды ВСУ

"Полесье" все средства от проданных билетов на весенние домашние матчи направит в фонд для закрытия потребностей одной из десантно-штурмовых бригад.

Сегодня житомирский клуб вместе с BGV Charity fund передали чек на сумму - 325 606 грн. Это деньги, которые были выручены от продажи билетов на матч "Полесья" с черкасским "ЛНЗ".

На эти средства будет приобретено защитную систему и разведывательный дрон для нужд 132 отдельного разведывательного батальона Десантно-штурмовых войск ВСУ.