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Полесье направит средства от проданных билетов на нужды ВСУ

Премьер-лига

Сумму в 325 606 вырученных с матча с ЛНЗ уже передано военным

Полесье направит средства от проданных билетов на нужды ВСУ

Фото: пресслужби ФК "Полісся"

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"Полесье" все средства от проданных билетов на весенние домашние матчи направит в фонд для закрытия потребностей одной из десантно-штурмовых бригад.

Сегодня житомирский клуб вместе с BGV Charity fund передали чек на сумму - 325 606 грн. Это деньги, которые были выручены от продажи билетов на матч "Полесья" с черкасским "ЛНЗ".

На эти средства будет приобретено защитную систему и разведывательный дрон для нужд 132 отдельного разведывательного батальона Десантно-штурмовых войск ВСУ.

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Источник:
t.me
Опубликовал: Владислав Шарапа
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