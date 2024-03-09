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Полесье направит средства от проданных билетов на нужды ВСУ
Сумму в 325 606 вырученных с матча с ЛНЗ уже передано военным
Фото: пресслужби ФК "Полісся"
"Полесье" все средства от проданных билетов на весенние домашние матчи направит в фонд для закрытия потребностей одной из десантно-штурмовых бригад.
Сегодня житомирский клуб вместе с BGV Charity fund передали чек на сумму - 325 606 грн. Это деньги, которые были выручены от продажи билетов на матч "Полесья" с черкасским "ЛНЗ".
На эти средства будет приобретено защитную систему и разведывательный дрон для нужд 132 отдельного разведывательного батальона Десантно-штурмовых войск ВСУ.
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