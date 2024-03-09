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Интрига чемпионства продолжается. Кривбасс - Оболонь 1:0. Видеообзор матча
Кривбасс - Оболонь ⋉ 1:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 09.03.2024 ⋇ УПЛ на UA-Футбол
Фото: пресслужби ФК "Кривбас"
"Кривбасс" с минимальным счетом на домашнем стадионе вырывает победу над "Оболонью" в заключительном матче 20-го тура. Единственный гол забил полузащитник хозяев Денис Кузык.
Матч однажды был прерван, из-за воздушной тревоги. После возвращения на футбольное поле криворожане реализовали свой момент.
После 20-го тура "Кривбасс" занимает 2-ю строчку в чемпионате с 40 баллами, "горняки" имеют то же количество, однако еще и два матча в запасе. Киевляне идут на грани зоны вылета, 14 строчка, 15 очков.
20-й тур УПЛ сезона 2023/24
9.03.2024. Кривой Рог, стадион "Горняк"
"Кривбасс" - "Оболонь" 1:0
Гол: Кузык 57
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