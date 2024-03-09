Интрига чемпионства продолжается. Кривбасс - Оболонь 1:0. Видеообзор матча

"Кривбасс" с минимальным счетом на домашнем стадионе вырывает победу над "Оболонью" в заключительном матче 20-го тура. Единственный гол забил полузащитник хозяев Денис Кузык.

Матч однажды был прерван, из-за воздушной тревоги. После возвращения на футбольное поле криворожане реализовали свой момент.

После 20-го тура "Кривбасс" занимает 2-ю строчку в чемпионате с 40 баллами, "горняки" имеют то же количество, однако еще и два матча в запасе. Киевляне идут на грани зоны вылета, 14 строчка, 15 очков.

20-й тур УПЛ сезона 2023/24

9.03.2024. Кривой Рог, стадион "Горняк"

"Кривбасс" - "Оболонь" 1:0

Гол: Кузык 57