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Интрига чемпионства продолжается. Кривбасс - Оболонь 1:0. Видеообзор матча

Премьер-лига

Кривбасс - Оболонь ⋉ 1:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 09.03.2024 ⋇ УПЛ на UA-Футбол

Интрига чемпионства продолжается. Кривбасс - Оболонь 1:0. Видеообзор матча

Фото: пресслужби ФК "Кривбас"

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"Кривбасс" с минимальным счетом на домашнем стадионе вырывает победу над "Оболонью" в заключительном матче 20-го тура. Единственный гол забил полузащитник хозяев Денис Кузык.

Матч однажды был прерван, из-за воздушной тревоги. После возвращения на футбольное поле криворожане реализовали свой момент.

После 20-го тура "Кривбасс" занимает 2-ю строчку в чемпионате с 40 баллами, "горняки" имеют то же количество, однако еще и два матча в запасе. Киевляне идут на грани зоны вылета, 14 строчка, 15 очков.

20-й тур УПЛ сезона 2023/24
9.03.2024. Кривой Рог, стадион "Горняк"
"Кривбасс" - "Оболонь" 1:0
Гол: Кузык 57

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Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
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