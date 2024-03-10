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Калитвинцев: Макуана не скоро будет играть, так что же нам – сняться с чемпионата?
В команде не только этот легионер
Фото: ФК Полісся
Главный тренер "Полесья" Юрий Калитвинцев прокомментировал поражение своей команды в матче против "Александрии".
“Во втором тайме было давление, в результате давления создавали моменты – пенальти, перекладина, но на контратаке пропустили. Это так, нам ничего не оставалось, как создавать давление. Были близки, но соперник очень хорошо провел контратаку.
Макуана не скоро будет играть, так что же нам – сняться с чемпионата? Назаренко неплохо двигался, Яссин тоже хорошо вышел. У нас команда – не один Макуана. Забивать надо, забивать, но индивидуальное мастерство было не на самом высоком уровне.
Индивидуальное мастерство как в атаке, так и в обороне. И пропускаем мы какие-то мячи непонятные, но ребята понимают – нужно забивать и не пропускать. Вот это правило футбола.
Понимаю так, что дело не только в Тейлоре. Наш игрок был первым на мяче, можно было сыграть надежно. Но хотели сохранить мяч, и это привело к такой ошибке”, - сказал Калитвинцев.
После 20 проведенных матчей "Полесье" занимает шестое место в чемпионате Украины. Отрыв житомирян от лидеров "Шахтера" и "Кривбасса" составляет семь очков.
Следующий поединок подопечные Калитвинцева проведут 16 марта против "Оболони" в гостях.
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